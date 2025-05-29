Воздушная атака РФ по Украине — сколько ударных дронов сбила ПВО

В ночь на 29 мая армия РФ атаковала Украину 90 ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.
Главные тезисы
- Армия Российской Федерации совершила воздушную атаку на Украину при помощи 90 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов.
- Противовоздушная оборона Украины смогла обезвредить 56 дронов, используя огневые средства и системы радиоэлектронной борьбы.
- Дроны летели по направлениям российских городов Миллерово, Орел и Курск, атакуя объекты на прифронтовых территориях в Украине.
Россия атаковала Украину 90 шахедами
При обстреле дроны летели по направлениям российских городов Миллерово, Орел и Курск.
Особенностью воздушного обстрела было то, что враг атаковал объекты на прифронтовых территориях.
К отражению атаки были вовлечены:
зенитные ракетные войска;
подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;
мобильные огневые группы сил обороны Украины.
По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона обезвредила 56 дронов на востоке и севере страны.
10 были сбиты огневыми средствами поражения;
46 — локационно потерянные/подавленные РЭБ.
Попадание дронов зафиксировано в 9 прифронтовых локациях в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.
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