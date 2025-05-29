Воздушная атака РФ по Украине — сколько ударных дронов сбила ПВО

В ночь на 29 мая армия РФ атаковала Украину 90 ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

Россия атаковала Украину 90 шахедами

При обстреле дроны летели по направлениям российских городов Миллерово, Орел и Курск.

Особенностью воздушного обстрела было то, что враг атаковал объекты на прифронтовых территориях.

К отражению атаки были вовлечены:

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;

мобильные огневые группы сил обороны Украины.

Отчет Воздушных сил

По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона обезвредила 56 дронов на востоке и севере страны.

10 были сбиты огневыми средствами поражения;

46 — локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Попадание дронов зафиксировано в 9 прифронтовых локациях в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.