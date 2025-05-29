Воздушная атака РФ по Украине — сколько ударных дронов сбила ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушная атака РФ по Украине — сколько ударных дронов сбила ПВО

Воздушные Силы ВСУ
мобильная группа
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В ночь на 29 мая армия РФ атаковала Украину 90 ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

Главные тезисы

  • Армия Российской Федерации совершила воздушную атаку на Украину при помощи 90 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов.
  • Противовоздушная оборона Украины смогла обезвредить 56 дронов, используя огневые средства и системы радиоэлектронной борьбы.
  • Дроны летели по направлениям российских городов Миллерово, Орел и Курск, атакуя объекты на прифронтовых территориях в Украине.

Россия атаковала Украину 90 шахедами

При обстреле дроны летели по направлениям российских городов Миллерово, Орел и Курск.

Особенностью воздушного обстрела было то, что враг атаковал объекты на прифронтовых территориях.

К отражению атаки были вовлечены:

  • зенитные ракетные войска;

  • подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;

  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

Отчет Воздушных сил

По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона обезвредила 56 дронов на востоке и севере страны.

  • 10 были сбиты огневыми средствами поражения;

  • 46 — локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Попадание дронов зафиксировано в 9 прифронтовых локациях в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

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