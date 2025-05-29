Повітряна атака РФ по Україні — скільки ударних дронів збила ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряна атака РФ по Україні — скільки ударних дронів збила ППО

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група

У ніч на 29 травня армія РФ атакувала Україну 90 ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.

Головні тези:

  • Російська армія здійснила повітряну атаку по Україні за допомогою 90 ударних дронів.
  • Зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи були залучені до відбиття атаки.
  • Протиповітряна оборона зуміла знешкодити 56 дронів, використовуючи вогневі засоби та системи радіоелектронної боротьби.

Росія атакувала Україну 90 шахедами

Під час обстрілу дрони летіли із напрямків російських міст Міллерово, Орел та Курськ.

Особливістю повітряного обстрілу було те, що ворог атакував об’єкти на прифронтових територіях.

До відбиття атаки були залучені:

  • зенітні ракетні війська;

  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем;

  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт Повітряних сил

Станом на 09:30 протиповітряна оборона знешкодила 56 дронів на сході й півночі країни, серед яких:

  • 10 були збиті вогневими засобами ураження;

  • 46 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Влучання дронів зафіксовані у 9 прифронтових локаціях в Сумській, Харківській та Донецькій областях.

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