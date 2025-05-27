Сили ППО розкрили результати повітряного бою з Росією

Протягом ночі 27 травня російські окупанти активно здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 43 російських дронів.

Подробиці атаки РФ на Україну 27 травня

Новий повітряний напад росіяни розпочали о 23:50 26 травня.

Вони здійснювали атаку 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму.

Цього разу до знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни. 35 — збито вогневими засобами ураження, 8 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Поширити

Окрім того, вказано, що відбувалося влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 3 локаціях.