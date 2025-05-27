Сили ППО розкрили результати повітряного бою з Росією

Протягом ночі 27 травня російські окупанти активно здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 43 російських дронів.
Головні тези:
- Цього разу ворожі цілі збивали на сході, півночі та півдні країни.
- Відомо про влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях.
Подробиці атаки РФ на Україну 27 травня
Новий повітряний напад росіяни розпочали о 23:50 26 травня.
Вони здійснювали атаку 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму.
Цього разу до знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Окрім того, вказано, що відбувалося влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 3 локаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-