Силы ПВО раскрыли результаты воздушного боя с Россией

В течение ночи 27 мая российские оккупанты активно совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 43 российских дронов.
Главные тезисы
- В этот раз вражеские цели сбивали на востоке, севере и юге страны.
- Известно о попадании средств воздушного приступа противника в 9 локациях.
Подробности атаки РФ на Украину 27 мая
Новое воздушное нападение россияне начали в 23:50 26 мая.
Они осуществляли атаку 60-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ Крыма.
В этот раз к уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях, а также падение сбитых ударных БПЛА в 3 локациях.
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