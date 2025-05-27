Силы ПВО раскрыли результаты воздушного боя с Россией

В течение ночи 27 мая российские оккупанты активно совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 43 российских дронов.

Подробности атаки РФ на Украину 27 мая

Новое воздушное нападение россияне начали в 23:50 26 мая.

Они осуществляли атаку 60-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ Крыма.

В этот раз к уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 43 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны. 35 — сбиты огневыми средствами поражения, 8 — локационно потеряны/подавлены РЭБ. Поделиться

Кроме того, указано, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях, а также падение сбитых ударных БПЛА в 3 локациях.