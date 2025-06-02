Нічна повітряна атака Росії по Україні — ППО знешкодила 52 дрони
Категорія
Україна
Дата публікації

Нічна повітряна атака Росії по Україні — ППО знешкодила 52 дрони

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група

У ніч на 2 червня Російська Федерація запустила по Україні загалом 84 засоби повітряного нападу, серед яких були й ракети.

Головні тези:

  • Росія здійснила нічну повітряну атаку на Україну, запустивши 84 засоби, включаючи дрони та ракети.
  • Протиповітряна оборона України успішно знешкодила 52 засоби повітряного нападу, включаючи 15 збитих вогневим ураженням.
  • Атака була спрямована на різні області України, включаючи Харківську, Чернігівську, Донецьку та Херсонську області.

ППО знешкодила 52 російські дрони

Під час обстрілу ворог запустив:

  • 80 ударних дронів типу Shahed й безпілотники-імітатори різних типів із напрямків російських міст Курськ, Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ;

  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" із Воронезької області РФ;

  • 1 крилату ракету "Іскандер-К" із Брянської області.

Основними напрямками удару були:

  • Харківська;

  • Чернігівська;

  • Донецька;

  • Херсонська області.

Звіт Повітряних сил

До відбиття повітряного нападу були залучені:

  • авіація;

  • зенітні ракетні війська;

  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) ти безпілотних систем;

  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, протиповітряна оборона (ППО) України знешкодила 52 засоби повітряного нападу ворога на сході, півдні й півночі.

Серед знешкоджених об'єктів:

  1. 15 були збиті вогневим ураження;

  2. 37 — локаційно втрачені або ж подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях, — додають Повітряні сили.

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