Нічна повітряна атака Росії по Україні — ППО знешкодила 52 дрони

У ніч на 2 червня Російська Федерація запустила по Україні загалом 84 засоби повітряного нападу, серед яких були й ракети.
Головні тези:
- Росія здійснила нічну повітряну атаку на Україну, запустивши 84 засоби, включаючи дрони та ракети.
- Протиповітряна оборона України успішно знешкодила 52 засоби повітряного нападу, включаючи 15 збитих вогневим ураженням.
- Атака була спрямована на різні області України, включаючи Харківську, Чернігівську, Донецьку та Херсонську області.
ППО знешкодила 52 російські дрони
Під час обстрілу ворог запустив:
80 ударних дронів типу Shahed й безпілотники-імітатори різних типів із напрямків російських міст Курськ, Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ;
3 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" із Воронезької області РФ;
1 крилату ракету "Іскандер-К" із Брянської області.
Основними напрямками удару були:
Харківська;
Чернігівська;
Донецька;
Херсонська області.
До відбиття повітряного нападу були залучені:
авіація;
зенітні ракетні війська;
підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) ти безпілотних систем;
мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30, протиповітряна оборона (ППО) України знешкодила 52 засоби повітряного нападу ворога на сході, півдні й півночі.
Серед знешкоджених об'єктів:
15 були збиті вогневим ураження;
37 — локаційно втрачені або ж подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях, — додають Повітряні сили.
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