Масштабна атака РФ на Київ — є загиблі та постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Масштабна атака РФ на Київ — є загиблі та постраждалі

КМВА
Що відомо про наслідки нової атаки РФ на Київ
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Уночі 6 червня столиця України вкотре потрапила під масований комбінований удар з боку Росії. Наразі відомо про про 4 загиблих та 20 поранених, а також про пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків, авто, а також колій метрополітену.

Головні тези:

  • Наразі наслідки ворожої атаки були зафіксовані в 6 районах столиці.
  • Інформація продовжує надходити. Всі служби працюють на місцях виявлених пошкоджень.

Що відомо про наслідки нової атаки РФ на Київ

Новими цілями повітряного нападу РФ стали одразу 6 районів.

Дарницький район:

  • тут відбулося падіння уламків збитих повітряних цілей на щонайменше трьох локаціях. Пошкоджено два автомобілі.

Голосіївський район:

  • спалахнув вогонь на обʼєкті цивільної інфраструктури. Триває ліквідація займання;

  • постраждав заклад освіти;

Деснянський район:

  • знайдено уламки знищеного дрона на відкритій території. Без пошкоджень та потерпілих.

Шевченківський район:

  • пожежа в зоні нежитлової забудови. Дані оновлюються.

Дніпровський район:

  • суттєві пошкодження АЗС. На місці працюють рятувальники.

  • Ба більше, відбулося падіння уламків на окремих локаціях в Дніпровському та Голосіївському районах.

  • Станом на зараз відомо про 4 постраждалих: троє чоловіків та одна жінка.

Соломʼянський район:

  • пожежа у нежитловій зоні (металевий ангар), на площі близько 500 кв. м. Триває ліквідація.

  • загоряння на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Врятовано троє цивільних. Вогонь вдалося приборкати.

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