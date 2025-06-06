Масштабна атака РФ на Київ — є загиблі та постраждалі

Уночі 6 червня столиця України вкотре потрапила під масований комбінований удар з боку Росії. Наразі відомо про про 4 загиблих та 20 поранених, а також про пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків, авто, а також колій метрополітену.