Масштабна атака РФ на Київ — є загиблі та постраждалі

Уночі 6 червня столиця України вкотре потрапила під масований комбінований удар з боку Росії. Наразі відомо про про 4 загиблих та 20 поранених, а також про пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків, авто, а також колій метрополітену.
Головні тези:
- Наразі наслідки ворожої атаки були зафіксовані в 6 районах столиці.
- Інформація продовжує надходити. Всі служби працюють на місцях виявлених пошкоджень.
Що відомо про наслідки нової атаки РФ на Київ
Новими цілями повітряного нападу РФ стали одразу 6 районів.
Дарницький район:
тут відбулося падіння уламків збитих повітряних цілей на щонайменше трьох локаціях. Пошкоджено два автомобілі.
Голосіївський район:
спалахнув вогонь на обʼєкті цивільної інфраструктури. Триває ліквідація займання;
постраждав заклад освіти;
Деснянський район:
знайдено уламки знищеного дрона на відкритій території. Без пошкоджень та потерпілих.
Шевченківський район:
пожежа в зоні нежитлової забудови. Дані оновлюються.
Дніпровський район:
суттєві пошкодження АЗС. На місці працюють рятувальники.
Ба більше, відбулося падіння уламків на окремих локаціях в Дніпровському та Голосіївському районах.
Станом на зараз відомо про 4 постраждалих: троє чоловіків та одна жінка.
Соломʼянський район:
пожежа у нежитловій зоні (металевий ангар), на площі близько 500 кв. м. Триває ліквідація.
загоряння на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Врятовано троє цивільних. Вогонь вдалося приборкати.
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