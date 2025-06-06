"Путин хочет войны". Дочь Келлога публично обратилась к отцу из Киева
Категория
Мир
Дата публикации

"Путин хочет войны". Дочь Келлога публично обратилась к отцу из Киева

Меган Моббс опубликовала публичное письмо Келлогу
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Источник:  online.ua

Дочь посланника президента США Кита Келлога – Меган Моббс – уже много лет возглавляет благотворительный фонд RT Weatherman Foundation, помогающий Украине с начала полномасштабной войны. Ночью 6 июня она стала свидетелем массированной атаки РФ на Киев, потому решила публично обратиться к своему отцу.

Главные тезисы

  • Меган Моббс призывает отца и команду президента США не игнорировать то, что делает Россия.
  • Узнайте, как много дочь Келлога сделала для Украины.

Меган Моббс опубликовала публичное письмо Келлогу

Громкая ночь в Киеве, папа! У меня странное ощущение, что россияне не хотят мира, — призналась дочь Келлога.

Она обратила внимание посланника Трампа на то, что несколько украинских городов подверглись нападениям.

Россия хочет, чтобы вы поверили, что она наносит ответный удар, но высокоточные удары Украины были нанесены в ответ на непрекращающиеся российские атаки на мирное население и только после того, как путин отказался от прекращения огня. Он хочет только большей войны и всей Украины.

Меган Моббс

Меган Моббс

Глава благотворительного фонда RT Weatherman Foundation

Фото: скриншот

Что важно понимать, фонд RT Weatherman Foundation с начала агрессии РФ базируется на румынско-украинской границе.

Он уже доставил более 10 тысяч поддонов с лекарствами, медицинскими принадлежностями и другой помощью более 70 гуманитарным организациям и больницам в Украине.

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