"Путин хочет войны". Дочь Келлога публично обратилась к отцу из Киева

Россия хочет, чтобы вы поверили, что она наносит ответный удар, но высокоточные удары Украины были нанесены в ответ на непрекращающиеся российские атаки на мирное население и только после того, как путин отказался от прекращения огня. Он хочет только большей войны и всей Украины.