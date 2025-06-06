Дочь посланника президента США Кита Келлога – Меган Моббс – уже много лет возглавляет благотворительный фонд RT Weatherman Foundation, помогающий Украине с начала полномасштабной войны. Ночью 6 июня она стала свидетелем массированной атаки РФ на Киев, потому решила публично обратиться к своему отцу.
Главные тезисы
- Меган Моббс призывает отца и команду президента США не игнорировать то, что делает Россия.
- Узнайте, как много дочь Келлога сделала для Украины.
Меган Моббс опубликовала публичное письмо Келлогу
Она обратила внимание посланника Трампа на то, что несколько украинских городов подверглись нападениям.
Что важно понимать, фонд RT Weatherman Foundation с начала агрессии РФ базируется на румынско-украинской границе.
Он уже доставил более 10 тысяч поддонов с лекарствами, медицинскими принадлежностями и другой помощью более 70 гуманитарным организациям и больницам в Украине.
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