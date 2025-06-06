Трамп разозлился на Зеленского из-за "крутой" операции СБУ

Согласно данным издания The Atlantic, президент США Дональд Трамп возмущен решением украинского лидера Владимира Зеленского нанести удары по российским военным аэродромам стратегической авиации. Глава Белого дома свирепствует даже несмотря на то, что считает спецоперацию СБУ "крутой и мощной".
Главные тезисы
- Трамп хотел, чтобы Зеленский предупредил его об операции "Паутина".
- В Белом доме снова задумались о блокировании помощи Украине.
Почему Трамп разозлился на Зеленского
Как утверждают инсайдеры, глава Белого дома во время частных бесед с советниками не скрывал возмущения тем, что Зеленский отважился на такую операцию.
Дональд Трамп хотел, чтобы украинский лидер с ним посоветовался или попросил разрешения.
Более того, указано, что Белый дом накрыла волна обсуждений относительно целесообразности дальнейшей военной и финансовой помощи Украине.
На фоне последних событий Трамп даже назвал Зеленского "горячей головой", которая, по его убеждению, может толкнуть мир к Третьей мировой войне.
Что интересно, глава Белого дома оценил операцию СБУ как "крутую и мощную", однако недоволен тем, что Зеленский, мол, выставлял себя напоказ после ударов беспилотников.
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