Сили ППО знешкодили 406 повітряних цілей під час атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 5 і 6 червня російські окупанти здійснювали атаку 452-ма засобами повітряного нападу. Завдяки злагодженій роботі сил ППО більшість ворожих цілей вдалося знищити.
Головні тези:
- Цього разу Росія атакувала фактично всю територію України.
- Відомо про влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях.
Подробиці нового повітряного бою з Росією
Цього разу ворог здійснював повітряний напад:
407 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму;
6 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької обл. — РФ;
36 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС/Ту-160МС із повітряного простору Саратовської області, над Каспійським морем;
2 крилатими ракетами Іскандер-К із району Джанкой ТОТ Криму;
1 протирадіолокаційна ракета Х-31П із літака тактичної авіації над акваторією Чорного моря.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 406 засобів повітряного нападу противника по всій території країни:
199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 169 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві — не досягли цілей (локаційно втрачені);
30 крилатих ракет Х-101;
2 крилаті ракети Іскандер-К.
Також вказано, що відбулося влучання засобів повітряного нападу армії РФ у 13 локаціях, падіння збитих уламків у 19 локаціях.
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