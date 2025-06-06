Силы ПВО обезвредили 406 воздушных целей во время атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 5 и 6 июня российские оккупанты совершали атаку 452 средствами воздушного нападения. Благодаря слаженной работе сил ПВО большинство вражеских целей удалось уничтожить.

Подробности нового воздушного боя с Россией

На этот раз враг совершал воздушный приступ:

407 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ Крыма;

6 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской и Воронежской обл.

36 крылатыми ракетами Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС/Ту-160МС из воздушного пространства Саратовской области над Каспийским морем;

2 крылатыми ракетами Искандер-К из района Джанкой ТОТ Крыма;

1 противорадиолокационной ракетой Х-31П из самолета тактической авиации над акваторией Черного моря.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 406 средств воздушного нападения противника на всей территории страны:

199 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 169 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;

4 баллистических ракеты Искандер-М/KN-23, еще две — не достигли целей (локационно потеряны);

30 крылатых ракет Х-101;

2 крылатые ракеты Искандер-К.