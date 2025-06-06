Силы ПВО обезвредили 406 воздушных целей во время атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО обезвредили 406 воздушных целей во время атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Подробности нового воздушного боя с Россией
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Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 5 и 6 июня российские оккупанты совершали атаку 452 средствами воздушного нападения. Благодаря слаженной работе сил ПВО большинство вражеских целей удалось уничтожить.

Главные тезисы

  • В этот раз Россия атаковала фактически всю территорию Украины.
  • Известно о попадании средств воздушного нападения противника в 13 локациях.

Подробности нового воздушного боя с Россией

На этот раз враг совершал воздушный приступ:

  • 407 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ Крыма;

  • 6 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской и Воронежской обл.

  • 36 крылатыми ракетами Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС/Ту-160МС из воздушного пространства Саратовской области над Каспийским морем;

  • 2 крылатыми ракетами Искандер-К из района Джанкой ТОТ Крыма;

  • 1 противорадиолокационной ракетой Х-31П из самолета тактической авиации над акваторией Черного моря.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 406 средств воздушного нападения противника на всей территории страны:

  • 199 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 169 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;

  • 4 баллистических ракеты Искандер-М/KN-23, еще две — не достигли целей (локационно потеряны);

  • 30 крылатых ракет Х-101;

  • 2 крылатые ракеты Искандер-К.

Также указано, что произошло попадание средств воздушного нападения армии РФ в 13 локациях, падение сбитых обломков в 19 локациях.

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