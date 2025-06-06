Аналитики назвали главную цель летнего наступления России
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики назвали главную цель летнего наступления России

Чего ждать от РФ во время нового наступления
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Источник:  The Telegraph

По мнению большинства западных аналитиков, летнее наступление армии РФ на Украину уже началось. Однако у диктатора Владимира Путина нет достаточно сил, что попытаться захватить Сумы или Харьков. Именно поэтому, вероятнее всего, он сосредоточится на других целях.

Главные тезисы

  • РФ будет использовать летние листья для лучшего укрытия своих военных.
  • Россия может направить свои операции на отвлечение внимания Украины от главной цели – Донецка.

Чего ждать от РФ во время нового наступления

С заявлением на этот счет выступил сотрудник Международного института стратегических исследований Бен Барри.

По словам последнего, летние листья обеспечивают лучшее укрытие для наступающих войск, поэтому враг пытается прорваться вперед именно сейчас.

Журналисты обращают внимание, что в течение зимы страна-агрессорка активно укрепляла личный состав, устраняла технические недостатки, а также совершенствовала тактику.

Просто сейчас она будет делать все возможное для нового прорыва, хотя и шансов у России очень мало.

Последние данные указывают на то, что около 125 тысяч российских солдат сосредоточены вдоль границ Сум и Харькова.

Более того, они уже успели захватить несколько сел.

Однако Кремль знает, что взять Сумы или Харьков — это нереалистичная цель.

У России нет достаточных сил на этих фронтах, чтобы провести серьезные наступления на крупные города. Вместо этого эти операции могут быть направлены на отвлечение украинских сил от главной цели — Донецка, — считают аналитики.

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