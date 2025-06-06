Украина поразила еще 2 военных аэродрома России

В течение ночи 6 июня Силы обороны Украины нанесли мощные удары по российским аэродромам в Саратовской и Рязанской областях — местам скопления авиации РФ и другим важным военным объектам.
Главные тезисы
- Поражён аэродром Дягилево в Рязанской области, вспыхнул пожар.
- К успешным ударам были привлечены подразделения ВСУ и ГУР во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.
Что известно о новых успешных ударах Украины
Как сообщает Генштаб ВСУ, украинские воины нанесли удар на опережение.
Накануне масштабных российских обстрелов они атаковали аэродромы базирования авиации противника и другие важные военные объекты.
Более того, указано, что Саратовской области зафиксированы многочисленные попадания в по меньшей мере три резервуара с горюче-смазочными материалами — вспыхнули масштабные пожары. Также произошло десятки взрывов в районе целей.
Под удар Украины снова попал аэродром "Дягилево" — там тоже пожар. Последствия атаки уточняется
В новых успешных атаках на вражеские цели участвовали подразделения ВСУ и ГУР во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.
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