Украина поразила еще 2 военных аэродрома России

В течение ночи 6 июня Силы обороны Украины нанесли мощные удары по российским аэродромам в Саратовской и Рязанской областях — местам скопления авиации РФ и другим важным военным объектам.

Что известно о новых успешных ударах Украины

Как сообщает Генштаб ВСУ, украинские воины нанесли удар на опережение.

Накануне масштабных российских обстрелов они атаковали аэродромы базирования авиации противника и другие важные военные объекты.

В ночь на 6 июня, нанесен успешный удар по аэродрому Энгельс в Саратовской области — месте скопления авиации противника, которая осталась после операции Службы безопасности Украины. Также поражен аэродром Дягилево в Рязанской области, где базируются воздушные заправщики и истребители сопровождения, которые используются для обеспечения ракетных ударов по территории Украины. Поделиться

Более того, указано, что Саратовской области зафиксированы многочисленные попадания в по меньшей мере три резервуара с горюче-смазочными материалами — вспыхнули масштабные пожары. Также произошло десятки взрывов в районе целей.

Под удар Украины снова попал аэродром "Дягилево" — там тоже пожар. Последствия атаки уточняется

Зафиксировано поражение логистического пункта 30 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии армии РФ в районе населенного пункта Кульбаки Курской области. Поделиться

В новых успешных атаках на вражеские цели участвовали подразделения ВСУ и ГУР во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.