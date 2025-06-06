Україна уразила ще 2 військові аеродроми Росії

Протягом ночі 6 червня Сили оборони України завдали потужних ударів по російських аеродромах у Саратовській та Рязанській областях — місцях скупчення авіації РФ та по інших важливих військових об’єктах.
Головні тези:
- Уражено аеродром Дягілево у Рязанській області, спалахнула пожежа.
- До успішних ударів були залучені підрозділи ЗСУ та ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.
Що відомо про нові успішні удари України
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, українські воїни завдали удару на випередження.
Напередодні масштабного російського обстрілу вони атакували аеродроми базування авіації противника та інші важливі військові об’єкти.
Ба більше, вказано, що Саратовській області зафіксовано численні влучання у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами — спалахнули масштабні пожежі. Також відбулося десятки вибухів в районі цілей.
Під удар України знову потрапив аеродром "Дягілєво" — там палає пожежа. Наслідки атаки уточнюється
У нових успішних атаках на ворожі цілі брали участь підрозділи ЗСУ та ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.
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