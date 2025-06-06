Україна уразила ще 2 військові аеродроми Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила ще 2 військові аеродроми Росії

Генштаб ЗСУ
Україна уразила ще 2 військові аеродроми Росії

Протягом ночі 6 червня Сили оборони України завдали потужних ударів по російських аеродромах у Саратовській та Рязанській областях — місцях скупчення авіації РФ та по інших важливих військових об’єктах.

Головні тези:

  • Уражено аеродром Дягілево у Рязанській області, спалахнула пожежа.
  • До успішних ударів були залучені підрозділи ЗСУ та ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Що відомо про нові успішні удари України

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, українські воїни завдали удару на випередження.

Напередодні масштабного російського обстрілу вони атакували аеродроми базування авіації противника та інші важливі військові об’єкти.

У ніч на 6 червня, завдано успішного удару по аеродрому Енгельс у Саратовській області — місці скупчення авіації противника, яка залишилась після операції Служби безпеки України. Також уражено аеродром Дягілево у Рязанській області, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовуються для забезпечення ракетних ударів по території України. Окрім того, з Дягілево здійснюють вильоти стратегічні бомбардувальники противника.

Ба більше, вказано, що Саратовській області зафіксовано численні влучання у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами — спалахнули масштабні пожежі. Також відбулося десятки вибухів в районі цілей.

Під удар України знову потрапив аеродром "Дягілєво" — там палає пожежа. Наслідки атаки уточнюється

Зафіксовано ураження логістичного пункту 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії рф у районі населеного пункту Кульбаки Курської області.

У нових успішних атаках на ворожі цілі брали участь підрозділи ЗСУ та ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

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