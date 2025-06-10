Масштабна атака Росії на Одесу — є загиблі та поранені

Уночі 10 червня російські загарбники атакували житловий будинок в Одесі. Згідно з останніми даними, дві людини загинула, ще 9 отримали поранення. Ба більше, ворог завдав удару по пологовому будинку в місті.

Наслідки нової атаки Росії на Одесу

Про ситуацію в місті після російських ударів розповів мер Геннадій Труханов.

За словами останнього, ворог поцілив в житловий будинок.

Попередньо — тут одна загибла особа, троє госпіталізовано, кількість постраждалих уточнюється, — заявив він. Поширити

Однак згодом ДСНС України повідомила: загинуло 2 людей, 9 — поранені.

Окрім того, вказано, що руйнування дійсно суттєві — їхню оцінку проведуть зранку.

Геннадій Труханов також підтвердив, що у ніч на 10 червня армія РФ влучила у пологовий будинок, а також станцію екстреної медичної допомоги.

Унаслідок нічної атаки ударними безпілотниками пошкоджено адміністративну частину пологового будинку. На щастя, немає жертв і постраждалих. Геннадій Труханов Мер Одеси

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що росіяни поцілили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки.