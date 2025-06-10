Масштабна атака Росії на Одесу — є загиблі та поранені

Уночі 10 червня російські загарбники атакували житловий будинок в Одесі. Згідно з останніми даними, дві людини загинула, ще 9 отримали поранення. Ба більше, ворог завдав удару по пологовому будинку в місті.
Головні тези:
- Цієї ночі Україна знову здригалася від вибухів, найбільше постраждали столиця, Київщина та Одещина.
- Мер Геннадій Труханов та начальник Одеської ОВА Олег Кіпер розкрили важливі відомості про жертв атаки та завдані ворогом збитки.
Наслідки нової атаки Росії на Одесу
Про ситуацію в місті після російських ударів розповів мер Геннадій Труханов.
За словами останнього, ворог поцілив в житловий будинок.
Однак згодом ДСНС України повідомила: загинуло 2 людей, 9 — поранені.
Окрім того, вказано, що руйнування дійсно суттєві — їхню оцінку проведуть зранку.
Геннадій Труханов також підтвердив, що у ніч на 10 червня армія РФ влучила у пологовий будинок, а також станцію екстреної медичної допомоги.
Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що росіяни поцілили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки.
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