Операція "Павутина". Зеленський розкрив неочікувані деталі

Глава держави Володимир Зеленський розповів ЗМІ ще більше подробиць про спецоперацію СБУ "Павутина", унаслідок якої були знищені російські стратегічні бомбардувальники. Президент наголосив, що що спецслужби використовували виключно українську зброю і не застосовували обладнання партнерів Києва.

Операція "Павутина" — нові цікаві подробиці

Я дуже хотів використовувати лише те, що ми виробляємо. Це розмежування було абсолютно чітким. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, глава держави офіційно підтвердив, що водії у РФ не знали, що мобільні будиночки та інші контейнери, які вони перевозили, були оснащені дронами.

Що важливо розуміти, хід спецоперації “Павутина” контролював особисто президент Володимир Зеленський.

А успішною реалізацією займався голова СБУ Василь Малюк та колектив Служби — загалом підготовка тривала понад півтора року.

Спільними зусиллями усіх учасників операції вдалося уразити 41 військовий літак стратегічної авіації Росії.

СБУ завдала ударів по чотирьох ворожих аеродромах: «Олєнья», «Іваново», Дягілєво» та «Бєлая».