СБУ врятувала Україну від масованого ракетного удару РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ врятувала Україну від масованого ракетного удару РФ

Малюк
Джерело:  ERR

Російські Ту-95, які були уражені під час спецоперації  СБУ "Павутина", повинні були завдати масштабного ракетного удару по Україні. Однак Служба безпеки не дала цьому відбутися, вчасно знищивши та пошкодивши їх. До такого висновку дійшла розвідка Естонії.

Головні тези:

  • Атака СБУ була здійснена в момент найвищої бойової готовності літаків РФ.
  • За даними розвідки Естонії, це стало вкрай тривожним сигналом для Кремля.

Розвідка Естонії дала свою оцінку операції “Павутина”

Новими даними та висновками поділився очільник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

Він звернув увагу світу на те, що усі пошкоджені літаки були активно залучені до ракетних атак на Україну.

СБУ дронами завдала ударів по щонайменше п'ятьох стратегічних аеродромах у глибині Росії.

Що важливо розуміти, вона повністю знищила щонайменше 7 далеких бомбардувальників і пошкодила ще щонайменше два.

Пошкоджені літаки готувалися до виконання бойових завдань. Таким чином, удар був завданий по стратегічній авіації Росії в момент її найвищої бойової готовності, — наголосив Ківісельг.

Він також підтвердив, що відновлення літаків вимагатиме від країни-агресорки значних додаткових ресурсів.

На переконання Ківісельга, на цьому тлі вкрай важливо саме те, що СБУ змогла здійснити серію одночасних спецоперацій у найвіддаленіших регіонах Росії, що стало потужним сигналом для Кремля.

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