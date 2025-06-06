СБУ врятувала Україну від масованого ракетного удару РФ

Російські Ту-95, які були уражені під час спецоперації СБУ "Павутина", повинні були завдати масштабного ракетного удару по Україні. Однак Служба безпеки не дала цьому відбутися, вчасно знищивши та пошкодивши їх. До такого висновку дійшла розвідка Естонії.

Розвідка Естонії дала свою оцінку операції “Павутина”

Новими даними та висновками поділився очільник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

Він звернув увагу світу на те, що усі пошкоджені літаки були активно залучені до ракетних атак на Україну.

СБУ дронами завдала ударів по щонайменше п'ятьох стратегічних аеродромах у глибині Росії.

Що важливо розуміти, вона повністю знищила щонайменше 7 далеких бомбардувальників і пошкодила ще щонайменше два.

Пошкоджені літаки готувалися до виконання бойових завдань. Таким чином, удар був завданий по стратегічній авіації Росії в момент її найвищої бойової готовності, — наголосив Ківісельг. Поширити

Він також підтвердив, що відновлення літаків вимагатиме від країни-агресорки значних додаткових ресурсів.