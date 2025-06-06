СБУ спасла Украину от масштабного ракетного удара РФ

Российские Ту-95, пораженные во время спецоперации СБУ "Паутина", должны были нанести масштабный ракетный удар по Украине. Однако Служба безопасности не дала этому произойти, вовремя уничтожив и повредив их. К такому выводу пришла разведка Эстонии.

Разведка Эстонии дала свою оценку операции "Паутина"

Новыми данными и выводами поделился глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Он обратил внимание мира на то, что все поврежденные самолеты были активно вовлечены в ракетные атаки на Украину.

СБУ нанесла удары по минимуму пяти стратегических аэродромах в глубине России.

Что важно понимать, она полностью уничтожила не менее 7 дальних бомбардировщиков и повредила еще не менее двух.

Поврежденные самолеты готовились к выполнению боевых задач. Таким образом, удар был нанесен по стратегической авиации России в момент ее наивысшей боевой готовности, — подчеркнул Кивисельг. Поделиться

Он также подтвердил, что восстановление самолетов потребует от страны-агрессоры значительных дополнительных ресурсов.