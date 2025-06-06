СБУ спасла Украину от масштабного ракетного удара РФ

Российские Ту-95, пораженные во время спецоперации СБУ "Паутина", должны были нанести масштабный ракетный удар по Украине. Однако Служба безопасности не дала этому произойти, вовремя уничтожив и повредив их. К такому выводу пришла разведка Эстонии.
Главные тезисы
- Атака СБУ была совершена в момент высочайшей боевой готовности самолетов РФ.
- По данным разведки Эстонии, это стало очень тревожным сигналом для Кремля.
Разведка Эстонии дала свою оценку операции "Паутина"
Новыми данными и выводами поделился глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.
Он обратил внимание мира на то, что все поврежденные самолеты были активно вовлечены в ракетные атаки на Украину.
СБУ нанесла удары по минимуму пяти стратегических аэродромах в глубине России.
Что важно понимать, она полностью уничтожила не менее 7 дальних бомбардировщиков и повредила еще не менее двух.
Он также подтвердил, что восстановление самолетов потребует от страны-агрессоры значительных дополнительных ресурсов.
По мнению Кивисельга, на этом фоне крайне важно именно то, что СБУ смогла осуществить серию одновременных спецопераций в самых отдаленных регионах России, что стало мощным сигналом для Кремля.
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