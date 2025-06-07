Операция "Паутина". Зеленский раскрыл неожиданные детали

Глава государства Владимир Зеленский рассказал СМИ еще больше подробностей о спецоперации СБУ "Паутина", в результате которой были уничтожены российские стратегические бомбардировщики. Президент подчеркнул, что спецслужбы использовали исключительно украинское оружие и не применяли оборудование партнеров Киева.
Главные тезисы
- Зеленский раскрыл свои требования к операции "Паутина".
- Он также добавил, что СБУ смогла обмануть водителей фур.
Операция "Паутина" — новые интересные подробности
Кроме того, глава государства официально подтвердил, что водители в РФ не знали, что перевозимые ими мобильные домики и другие контейнеры были оснащены дронами.
Что важно понимать, ход спецоперации "Паутина" контролировал лично президент Владимир Зеленский.
А успешной реализацией занимался глава СБУ Василий Малюк и коллектив Службы — подготовка длилась более полутора лет.
Совместными усилиями всех участников операции удалось поразить 41 военный самолет стратегической авиации России.
СБУ нанесла удары по четырем вражеским аэродромам: “Оленья”, “Иваново”, “Дягилево” и “Белая”.
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