Масштабная атака России на Одессу — есть погибшие и раненые

Ночью 10 июня российские захватчики атаковали жилой дом в Одессе. Согласно последним данным, два человека погибли, еще 9 получили ранения. Более того, враг нанес удар по роддому в городе.

Последствия новой атаки России на Одессу

О ситуации в городе после российских ударов рассказал мэр Геннадий Труханов.

По словам последнего, враг попал в жилой дом.

Предварительно — здесь один погибший, трое госпитализированы, количество пострадавших уточняется, — заявил он. Поделиться

Однако впоследствии ГСЧС Украины сообщила: погибли 2 человека, 9 — ранены.

Кроме того, указано, что разрушения действительно существенны, их оценку проведут утром.

Геннадий Труханов также подтвердил, что в ночь на 10 июня армия РФ попала в роддом, а также станцию экстренной медицинской помощи.

В результате ночной атаки ударными беспилотниками повреждена административная часть роддома. К счастью, нет жертв и пострадавших. Геннадий Труханов Мэр Одессы

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что россияне попали в роддом, станцию экстренной медицинской помощи и жилые дома.