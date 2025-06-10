Масштабная атака России на Одессу — есть погибшие и раненые

Ночью 10 июня российские захватчики атаковали жилой дом в Одессе. Согласно последним данным, два человека погибли, еще 9 получили ранения. Более того, враг нанес удар по роддому в городе.
Главные тезисы
- Этой ночью Украина снова содрогалась от взрывов, больше всего пострадали столица, Киевщина и Одесщина.
- Мэр Геннадий Труханов и начальник Одесской ОВА Олег Кипер раскрыли важные сведения о жертвах атаки и нанесенном врагом ущербе.
Последствия новой атаки России на Одессу
О ситуации в городе после российских ударов рассказал мэр Геннадий Труханов.
По словам последнего, враг попал в жилой дом.
Однако впоследствии ГСЧС Украины сообщила: погибли 2 человека, 9 — ранены.
Кроме того, указано, что разрушения действительно существенны, их оценку проведут утром.
Геннадий Труханов также подтвердил, что в ночь на 10 июня армия РФ попала в роддом, а также станцию экстренной медицинской помощи.
Начальник Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что россияне попали в роддом, станцию экстренной медицинской помощи и жилые дома.
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