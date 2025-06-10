Масштабная атака России на Одессу — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Масштабная атака России на Одессу — есть погибшие и раненые

ДСНС Украины
Последствия новой атаки России на Одессу
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Ночью 10 июня российские захватчики атаковали жилой дом в Одессе. Согласно последним данным, два человека погибли, еще 9 получили ранения. Более того, враг нанес удар по роддому в городе.

Главные тезисы

  • Этой ночью Украина снова содрогалась от взрывов, больше всего пострадали столица, Киевщина и Одесщина.
  • Мэр Геннадий Труханов и начальник Одесской ОВА Олег Кипер раскрыли важные сведения о жертвах атаки и нанесенном врагом ущербе.

Последствия новой атаки России на Одессу

О ситуации в городе после российских ударов рассказал мэр Геннадий Труханов.

По словам последнего, враг попал в жилой дом.

Предварительно — здесь один погибший, трое госпитализированы, количество пострадавших уточняется, — заявил он.

Однако впоследствии ГСЧС Украины сообщила: погибли 2 человека, 9 — ранены.

Кроме того, указано, что разрушения действительно существенны, их оценку проведут утром.

Геннадий Труханов также подтвердил, что в ночь на 10 июня армия РФ попала в роддом, а также станцию экстренной медицинской помощи.

В результате ночной атаки ударными беспилотниками повреждена административная часть роддома. К счастью, нет жертв и пострадавших.

Геннадий Труханов

Геннадий Труханов

Мэр Одессы

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что россияне попали в роддом, станцию экстренной медицинской помощи и жилые дома.

Относительно роддома: без пострадавших, пациенты и персонал успели эвакуироваться, — подчеркнул он.

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