Силы ПВО обезвредили 284 цели во время воздушного нападения РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО обезвредили 284 цели во время воздушного нападения РФ

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 9-10 июня – что известно
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Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 9-10 июня российские захватчики совершали атаку 322 средствами воздушного нападения. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось уничтожить большую часть вражеских целей.

Главные тезисы

  • Основное направление удара – столица Украины, город Киев.
  • Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях.

Атака РФ на Украину 9-10 июня — что известно

Враг совершал воздушное нападение:

  • 315 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ;

  • 2 баллистическими ракетами KN-23 из Воронежской обл. — РФ;

  • 5 крылатыми ракетами Искандер-К из Курской обл. — РФ.

Что важно понимать, ключевое направление удара — столица Украины, город Киев.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 9.00 противовоздушной обороной обезврежены 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбиты огневыми средствами, 64 — локационно потеряны.

  • 213 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 64 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;

  • 2 баллистические ракеты KN-23;

  • 5 крылатых ракет Искандер-К.

Также произошло попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях, падение сбитых (обломки) в 16 локациях.

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