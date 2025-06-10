Силы ПВО обезвредили 284 цели во время воздушного нападения РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 9-10 июня российские захватчики совершали атаку 322 средствами воздушного нападения. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось уничтожить большую часть вражеских целей.
Главные тезисы
- Основное направление удара – столица Украины, город Киев.
- Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях.
Атака РФ на Украину 9-10 июня — что известно
Враг совершал воздушное нападение:
315 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ;
2 баллистическими ракетами KN-23 из Воронежской обл. — РФ;
5 крылатыми ракетами Искандер-К из Курской обл. — РФ.
Что важно понимать, ключевое направление удара — столица Украины, город Киев.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
213 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 64 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;
2 баллистические ракеты KN-23;
5 крылатых ракет Искандер-К.
Также произошло попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях, падение сбитых (обломки) в 16 локациях.
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