Глава німецької розвідки попередив про новий план Путіна
Категорія
Світ
Дата публікації

Глава німецької розвідки попередив про новий план Путіна

Чого далі очікувати від Путіна
Джерело:  Reuters

Згідно з даними очільника Федеральної служби розвідки Німеччини Бруно Каля, російський диктатор Володимир Путін планує випробувати рішучість НАТО, спробувавши розширити своє протистояння із Заходом поза межами України.

Головні тези:

  • Обіцянка колективної оборони НАТО буде перевірена на міцність.
  • Путін не вірить, що США стануть на захист Альянсу.

Чого далі очікувати від Путіна

Бруно Каль офіційно підтвердив, що його команда має у своєму розпорядженні достовірні розвідувальні дані.

Вони вказують на те, що Кремль розцінює колективні оборонні зобов’язання, закріплені в договорі НАТО, як такі, що вже не мають практичної сили.

Ми майже впевнені — і маємо розвіддані, що це підтверджують — що Україна є лише етапом на шляху Росії на Захід, — наголосив Каль.

За словами останнього, це ще не означає, що Путін кине свої танки на країни Альянсу.

Але ми бачимо, що обіцянка колективної оборони НАТО буде перевірена на міцність, — попередив шеф німецької розвідки.

Каль також додав, що команда Путіна планує конфронтації, які не дотягують до повномасштабної війни, але можуть перевірити, чи справді США виконають свої зобов’язання щодо взаємодопомоги відповідно до статті 5 НАТО.

Їм не потрібно направляти танкові армії для цього. Достатньо відправити "зелених чоловічків" до Естонії, щоб "захистити" нібито пригнічену російську меншину, — наголосив Каль.

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