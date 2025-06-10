Глава німецької розвідки попередив про новий план Путіна

Чого далі очікувати від Путіна

Бруно Каль офіційно підтвердив, що його команда має у своєму розпорядженні достовірні розвідувальні дані.

Вони вказують на те, що Кремль розцінює колективні оборонні зобов’язання, закріплені в договорі НАТО, як такі, що вже не мають практичної сили.

Ми майже впевнені — і маємо розвіддані, що це підтверджують — що Україна є лише етапом на шляху Росії на Захід, — наголосив Каль. Поширити

За словами останнього, це ще не означає, що Путін кине свої танки на країни Альянсу.

Але ми бачимо, що обіцянка колективної оборони НАТО буде перевірена на міцність, — попередив шеф німецької розвідки. Поширити

Каль також додав, що команда Путіна планує конфронтації, які не дотягують до повномасштабної війни, але можуть перевірити, чи справді США виконають свої зобов’язання щодо взаємодопомоги відповідно до статті 5 НАТО.