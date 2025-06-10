Глава германской разведки предупредил о новом плане Путина

Согласно данным главы Федеральной службы разведки Германии Бруно Каля, российский диктатор Владимир Путин планирует испытать решительность НАТО, попытавшись расширить свое противостояние с Западом за пределами Украины.

Чего дальше ждать от Путина

Бруно Каль официально подтвердил, что его команда располагает достоверными разведывательными данными.

Они указывают на то, что Кремль расценивает коллективные оборонные обязательства, закрепленные в договоре НАТО, как уже не имеющие практической силы.

Мы почти уверены — и есть разведданные, которые это подтверждают, что Украина является лишь этапом на пути России на Запад, — подчеркнул Каль. Поделиться

По словам последнего, это не означает, что Путин бросит свои танки на страны Альянса.

Но мы видим, что обещание коллективной обороны НАТО будет проверено на прочность, — предупредил шеф немецкой разведки. Поделиться

Каль также добавил, что команда Путина планирует конфронтации, которые не дотягивают до полномасштабной войны, но могут проверить, действительно ли США выполнят свои обязательства по взаимопомощи в соответствии со статьей 5 НАТО.