Глава германской разведки предупредил о новом плане Путина

Согласно данным главы Федеральной службы разведки Германии Бруно Каля, российский диктатор Владимир Путин планирует испытать решительность НАТО, попытавшись расширить свое противостояние с Западом за пределами Украины.
Главные тезисы
- Обещание коллективной обороны НАТО будет проверено на прочность.
- Путин не верит, что США встанут на защиту Альянса.
Чего дальше ждать от Путина
Бруно Каль официально подтвердил, что его команда располагает достоверными разведывательными данными.
Они указывают на то, что Кремль расценивает коллективные оборонные обязательства, закрепленные в договоре НАТО, как уже не имеющие практической силы.
По словам последнего, это не означает, что Путин бросит свои танки на страны Альянса.
Каль также добавил, что команда Путина планирует конфронтации, которые не дотягивают до полномасштабной войны, но могут проверить, действительно ли США выполнят свои обязательства по взаимопомощи в соответствии со статьей 5 НАТО.
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