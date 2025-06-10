Зеленский пристыдил мир и показал последствия новой массированной атаки РФ

Утром 10 июня глава государства Владимир Зеленский в очередной раз призвал союзников не игнорировать усиление российского террора против Украины. Армия РФ продолжает убивать гражданских в разных уголках страны, используя для этого дроны, ракеты и бомбы.
Главные тезисы
- Зеленский обращает внимание на одну из самых больших атак на Киев, которая произошла 10 июня 2025 года.
- Россия совершала удары с применением 315 дронов, более 250 из которых были "шахедами", а также ракетами, в частности баллистикой.
Зеленский отреагировал на новую атаку РФ
Глава государства обращает внимание мира на то, что именно 10 июня произошла одна из самых больших атак на Киев.
Кроме того, под удары врага в очередной раз попали Одесса, Днепровщина и Черниговщина.
Для воздушного нападения армия РФ применила 315 дронов, из них более 250 — «шахеды», и 7 ракет, в том числе 2 — баллистика северокорейского производства.
Кроме того, также очень важны действия Европы, не имеющей альтернативы тому, чтобы быть сильной.
У международного сообщества есть силы и воля, чтобы остановить российский террор.
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