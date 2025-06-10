Зеленский пристыдил мир и показал последствия новой массированной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский пристыдил мир и показал последствия новой массированной атаки РФ

Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на новую атаку РФ
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Утром 10 июня глава государства Владимир Зеленский в очередной раз призвал союзников не игнорировать усиление российского террора против Украины. Армия РФ продолжает убивать гражданских в разных уголках страны, используя для этого дроны, ракеты и бомбы.

Главные тезисы

  • Зеленский обращает внимание на одну из самых больших атак на Киев, которая произошла 10 июня 2025 года.
  • Россия совершала удары с применением 315 дронов, более 250 из которых были "шахедами", а также ракетами, в частности баллистикой.

Зеленский отреагировал на новую атаку РФ

Российские удары ракетами и шахедами громче, чем попытки Соединенных Штатов и других в мире принудить Россию к миру. Какую уже ночь вместо прекращения огня — массированные удары «шахедами», крылатыми ракетами и баллистикой.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обращает внимание мира на то, что именно 10 июня произошла одна из самых больших атак на Киев.

Кроме того, под удары врага в очередной раз попали Одесса, Днепровщина и Черниговщина.

Для воздушного нападения армия РФ применила 315 дронов, из них более 250 — «шахеды», и 7 ракет, в том числе 2 — баллистика северокорейского производства.

Повреждены обычные дома, городская инфраструктура, в Одессе стал российской мишенью даже роддом. Ранены 13 человек. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным. Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, имеющей силу, чтобы принудить Россию к миру.

Кроме того, также очень важны действия Европы, не имеющей альтернативы тому, чтобы быть сильной.

У международного сообщества есть силы и воля, чтобы остановить российский террор.

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