Зеленский пристыдил мир и показал последствия новой массированной атаки РФ

Утром 10 июня глава государства Владимир Зеленский в очередной раз призвал союзников не игнорировать усиление российского террора против Украины. Армия РФ продолжает убивать гражданских в разных уголках страны, используя для этого дроны, ракеты и бомбы.

Зеленский отреагировал на новую атаку РФ

Российские удары ракетами и шахедами громче, чем попытки Соединенных Штатов и других в мире принудить Россию к миру. Какую уже ночь вместо прекращения огня — массированные удары «шахедами», крылатыми ракетами и баллистикой. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обращает внимание мира на то, что именно 10 июня произошла одна из самых больших атак на Киев.

Кроме того, под удары врага в очередной раз попали Одесса, Днепровщина и Черниговщина.

Для воздушного нападения армия РФ применила 315 дронов, из них более 250 — «шахеды», и 7 ракет, в том числе 2 — баллистика северокорейского производства.

Повреждены обычные дома, городская инфраструктура, в Одессе стал российской мишенью даже роддом. Ранены 13 человек. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным. Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, имеющей силу, чтобы принудить Россию к миру. Поделиться

Кроме того, также очень важны действия Европы, не имеющей альтернативы тому, чтобы быть сильной.