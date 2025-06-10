Зеленський присоромив світ і показав наслідки нової масованої атаки РФ

Вранці 10 червня глава держави Володимир Зеленський вкотре закликав союзників не ігнорувати посилення російського терору проти України. Армія РФ продовжує вбивати цивільних у різних куточках країни, використовуючи для цього дрони, ракети й бомби.
Головні тези:
- Зеленський звертає увагу на одну з найбільших атак на Київ, яка сталася 10 червня 2025 року.
- Росія здійснювала удари із застосуванням 315 дронів, понад 250 з яких були “шахедами”, а також ракетами, зокрема балістикою.
Зеленський відреагував на нову атаку РФ
Глава держави звертає увагу світу на те, що саме 10 червня відбулася одна із найбільших атак на Київ.
Окрім того, під удари ворога вкотре потрапили Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина.
Для повітряного нападу армія РФ застосувала 315 дронів, із них понад 250 — «шахеди», та 7 ракет, зокрема 2 — це балістика північнокорейського виробництва.
Окрім того, також дуже важливі дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною.
Міжнародна спільнота має сили та волю, щоб зупинити російський терор.
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