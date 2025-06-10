Зеленський присоромив світ і показав наслідки нової масованої атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський присоромив світ і показав наслідки нової масованої атаки РФ

Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на нову атаку РФ
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Вранці 10 червня глава держави Володимир Зеленський вкотре закликав союзників не ігнорувати посилення російського терору проти України. Армія РФ продовжує вбивати цивільних у різних куточках країни, використовуючи для цього дрони, ракети й бомби.

Головні тези:

  • Зеленський звертає увагу на одну з найбільших атак на Київ, яка сталася 10 червня 2025 року.
  • Росія здійснювала удари із застосуванням 315 дронів, понад 250 з яких були “шахедами”, а також ракетами, зокрема балістикою.

Зеленський відреагував на нову атаку РФ

Російські удари ракетами та шахедами гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Вже котру ніч замість припинення вогню — масовані удари «шахедами», крилатими ракетами та балістикою.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звертає увагу світу на те, що саме 10 червня відбулася одна із найбільших атак на Київ.

Окрім того, під удари ворога вкотре потрапили Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина.

Для повітряного нападу армія РФ застосувала 315 дронів, із них понад 250 — «шахеди», та 7 ракет, зокрема 2 — це балістика північнокорейського виробництва.

Пошкоджені звичайні будинки, міська інфраструктура, в Одесі став російською мішенню навіть пологовий будинок. Поранено 13 людей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним. Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру.

Окрім того, також дуже важливі дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною.

Міжнародна спільнота має сили та волю, щоб зупинити російський терор.

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