Генштаб ВСУ сообщает о новых успехах украинских воинов — инфографика

Армия РФ продолжает нести колоссальные потери на фронте и за его пределами благодаря работе Сил обороны Украины. Так, в течение 9 июня бойцы ВСУ успешно ликвидировали 960 российских захватчиков, 2 самолета и 48 артиллерийских систем оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1203-й день масштабной агрессии России против Украины.
- За прошедшие сутки происходило 174 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 10 июня 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.06.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 998 080 (+960) человек,
танков — 10 919 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 22 768 (+9) ед,
артиллерийских систем — 28 982 (+48) ед,
РСЗО — 1 412 (+1) ед,
самолетов — 416 (+2) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 057 (+239) ед,
крылатых ракет — 3 330 (+15) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 51 455 (+107) ед,
специальной техники — 3 912 (+1) ед.
9 июня враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один массированный ракетный удар 22 ракетами и 65 авиаударов, в том числе сбросил 100 управляемых бомб.
Более того, армия РФ совершила 6153 обстрела, из них 133 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовала 3391 дрон-камикадзе.
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