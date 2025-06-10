Генштаб ВСУ сообщает о новых успехах украинских воинов — инфографика

Армия РФ продолжает нести колоссальные потери на фронте и за его пределами благодаря работе Сил обороны Украины. Так, в течение 9 июня бойцы ВСУ успешно ликвидировали 960 российских захватчиков, 2 самолета и 48 артиллерийских систем оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 10 июня 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.06.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 998 080 (+960) человек,

танков — 10 919 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 22 768 (+9) ед,

артиллерийских систем — 28 982 (+48) ед,

РСЗО — 1 412 (+1) ед,

самолетов — 416 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 057 (+239) ед,

крылатых ракет — 3 330 (+15) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 51 455 (+107) ед,

специальной техники — 3 912 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

9 июня враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один массированный ракетный удар 22 ракетами и 65 авиаударов, в том числе сбросил 100 управляемых бомб.

Более того, армия РФ совершила 6153 обстрела, из них 133 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовала 3391 дрон-камикадзе.