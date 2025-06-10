Генштаб ВСУ сообщает о новых успехах украинских воинов — инфографика
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ сообщает о новых успехах украинских воинов — инфографика

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 10 июня 2025 года
Read in English
Читати українською

Армия РФ продолжает нести колоссальные потери на фронте и за его пределами благодаря работе Сил обороны Украины. Так, в течение 9 июня бойцы ВСУ успешно ликвидировали 960 российских захватчиков, 2 самолета и 48 артиллерийских систем оккупантов.

Главные тезисы

  • Начался 1203-й день масштабной агрессии России против Украины.
  • За прошедшие сутки происходило 174 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 10 июня 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 998 080 (+960) человек,

  • танков — 10 919 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин — 22 768 (+9) ед,

  • артиллерийских систем — 28 982 (+48) ед,

  • РСЗО — 1 412 (+1) ед,

  • самолетов — 416 (+2) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 057 (+239) ед,

  • крылатых ракет — 3 330 (+15) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 51 455 (+107) ед,

  • специальной техники — 3 912 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

9 июня враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один массированный ракетный удар 22 ракетами и 65 авиаударов, в том числе сбросил 100 управляемых бомб.

Более того, армия РФ совершила 6153 обстрела, из них 133 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовала 3391 дрон-камикадзе.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабная атака России на Одессу — есть погибшие и раненые
ДСНС Украины
Последствия новой атаки России на Одессу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО обезвредили 284 цели во время воздушного нападения РФ
Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 9-10 июня – что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский пристыдил мир и показал последствия новой массированной атаки РФ
Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на новую атаку РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?