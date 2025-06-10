Генштаб ЗСУ звітує про нові успіхи українських воїнів — інфографіка

Армія РФ продовжує зазнавати колосальних втрат на фронті та поза його межами завдяки роботі Сил оборони України. Так, протягом 9 червня бійці ЗСУ успішно ліквідували 960 російських загарбників, 2 літаки та 48 артилерійських систем окупантів.
Головні тези:
- Розпочався 1203 день масштабної агресії Росії проти України.
- Протягом минулої доби відбувалося 174 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 10 червня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 998 080 (+960) осіб,
танків — 10 919 (+4) од,
бойових броньованих машин — 22 768 (+9) од,
артилерійських систем — 28 982 (+48) од,
РСЗВ — 1 412 (+1) од,
літаків — 416 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 40 057 (+239) од,
крилатих ракет — 3 330 (+15) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 51 455 (+107) од,
спеціальної техніки — 3 912 (+1) од.
9 червня ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного масованого ракетного удару 22 ракетами та 65 авіаударів, зокрема скинув 100 керованих бомб.
Ба більше, армія РФ здійснила 6153 обстріли, з них 133 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використала 3391 дрон-камікадзе.
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