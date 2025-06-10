Россия повредила Софийский собор и Одесскую киностудию — фото

Ночью 9-10 июня страна-агрессорка Россия совершила новую массированную атаку на мирные города и села Украины. Взрывной волной был поврежден Софийский собор, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также пострадала Одесская киностудия.
Главные тезисы
- Россия убивает не только людей, но пытается уничтожить культуру Украины.
- На фоне последних событий президент Зеленский призвал мир к решительным действиям.
Россия уничтожает культурное наследие Украины
С заявлением на этот счет выступил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий.
Кроме того, Россия не прекращает терроризировать Одессу, людей и культурное наследие.
В этот раз под удар врага также попала Одесская киностудия — место, где рождалось украинское кино.
Точицкий обращает внимание на то, что РФ воюет не только с украинскими городами — она ведет войну против нашей культуры, памяти, будущего.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-