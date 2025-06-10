Россия повредила Софийский собор и Одесскую киностудию — фото

Ночью 9-10 июня страна-агрессорка Россия совершила новую массированную атаку на мирные города и села Украины. Взрывной волной был поврежден Софийский собор, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также пострадала Одесская киностудия.

Россия уничтожает культурное наследие Украины

С заявлением на этот счет выступил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий.

Фото: facebook.com/mykola.tochytskyi

Этой ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности. Поврежден Софийский собор в Киеве — святыня, которая пережила столетия и символизирует рождение нашей государственности. Взрывная волна повлекла за собой разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения. Этот храм XI века — это душа всей Украины. Николай Точицкий Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины

Фото: facebook.com/mykola.tochytskyi

Кроме того, Россия не прекращает терроризировать Одессу, людей и культурное наследие.

В этот раз под удар врага также попала Одесская киностудия — место, где рождалось украинское кино.

Фото: facebook.com/mykola.tochytskyi

Повреждены павильоны, складские помещения, декорации и автотранспорт. Полностью уничтожены декорации к фильму «Довженко» — национальному проекту о самом известном украинском режиссёре. Поделиться

Фото: facebook.com/mykola.tochytskyi

Точицкий обращает внимание на то, что РФ воюет не только с украинскими городами — она ведет войну против нашей культуры, памяти, будущего.