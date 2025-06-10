Яким буде 18- пакет санкцій ЄС проти Росії — дані інсайдерів
Категорія
Економіка
Дата публікації

Яким буде 18- пакет санкцій ЄС проти Росії — дані інсайдерів

ЄС
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Джерело:  Financial Times

Як вдалося дізнатися виданню Financinal Times, офіційний Брюссель хоче запропонувати знизити "стелю цін" на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель і заборонити використання інфраструктури "Північного потоку" у межах 18-го пакету санкцій проти РФ.

Головні тези:

  • ЄС розглядає можливість заборони використання будь-якої енергетичної інфраструктури РФ.
  • Також передбачається розширення переліку санкцій для російських банків та суден тіньового флоту.

Що відомо про плани Євросоюзу

Згідно з даними журналістів, виконавчий орган ЄС має намір заборонити членам блоку використовувати будь-яку енергетичну інфраструктуру РФ.

Також існує висока ймовірність розширення переліку підсанкційних російських банків та суден тіньового флоту, який використовує Росія для обходу обмежень ЄС.

Ба більше, члени Євросоюзу активно обговорюють гарантії, які допоможуть захистити Бельгію, де заморожено 190 мільярдів євро активів російського центрального банку.

Що важливо розуміти, їй загрожують судові позови з боку Росії, відповідно до двосторонньої інвестиційної угоди між двома країнами.

Санкційна пропозиція Європейської комісії має бути підтримана усіма країнами-членами ЄС. Водночас, Словаччина та Угорщина раніше заявляли, що можуть виступити проти додаткових санкцій, що потенційно ускладнить переговори.

Попри це, члени Євросоюзу поки налаштовані оптимістично щодо досягнення згоди щодо пакету санкцій до кінця липня.

Вся річ у тім, що Брюссель все-таки зміг переконати Будапешт відмовитися від блокування попередніх санкційних пакетів.

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