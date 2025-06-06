Санкції проти РФ. У Трампа тиснуть на сенатора Грема для послаблення законопроєкту

Білий дім таємно тисне на сенатора Ліндсі Грема, закликаючи його значно послабити законопроєкт про санкції проти Росії.

Трамп не хоче жорстких санкцій проти Росії

Як відомо, законопроєкт, який отримав підтримку понад 80 сенаторів, має на меті запровадити санкції щодо ключових російських чиновників і секторів, а також 500% мита для країн, які ведуть бізнес із Росією.

Проте президент США Дональд Трамп побоюється, що прийняття такого закону може зашкодити відносинам США та РФ.

Джерела у Конгресі розповіли виданню, що протягом останніх тижнів Білий дім та інші офіційні особи адміністрації США таємно зв’язувалися з офісом Грема і закликали його пом’якшити законопроєкт, зокрема внести у нього такі зміни, які дозволили б Трампу вибирати, проти кого мають застосовуватися санкції.

Крім того, у Трампа хочуть у тексті законопроєкту замінити слово "повинен" на "може", щоб усунути обов’язковий характер розпоряджень.

Проте, кажуть співробітники Конгресу, скасування обов'язкового характеру санкцій зробить документ "беззубим" при тому, що Трамп і так уже має можливість вводити санкції на свій розсуд.

Співавтор законопроєкту від Демократичної партії сенатор Річард Блюменталь підтвердив виданню приватні переговори з Білим домом, але відмовився їх коментувати.

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Тим часом представник Білого дому зазначив, що Конституція "наділяє президента повноваженнями вести дипломатію з іноземними державами, і будь-який пакет санкцій повинен забезпечувати повну гнучкість для того, щоб президент продовжував проводити бажану зовнішню політику".

Видання нагадало, що Грем публічно заявляв, що планує внести деякі зміни до законопроєкту, зокрема додати формулювання, що дозволить вилучити країни, які надають військову чи економічну допомогу Україні. Таке положення має на меті захистити європейських союзників України від 500-відсоткових мит, які передбачає законопроєкт для будь-якої країни, яка купує російські нафту, газ, уран та інші продукти.

Проте, зазначається, Грем поки публічно не схвалив зміни, до яких його приватно підштовхує адміністрація Трампа.