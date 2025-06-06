Санкции против РФ. У Трампа давят на сенатора Грэма для ослабления законопроекта

Белый дом тайно давит на сенатора Линдси Грэма, призывая его значительно ослабить законопроект о санкциях против России.

Трамп не хочет жестких санкций против России

Как известно, законопроект, получивший поддержку более 80 сенаторов, направлен на введение санкций в отношении ключевых российских чиновников и секторов, а также 500% пошлины для стран, ведущих бизнес с Россией.

Однако президент США Дональд Трамп опасается, что принятие такого закона может помешать отношениям США и РФ.

Источники в Конгрессе рассказали изданию, что в последние недели Белый дом и другие официальные лица администрации США тайно связывались с офисом Грэмма и призвали его смягчить законопроект, в частности внести в него такие изменения, которые позволили бы Трампу выбирать, против кого должны применяться санкции.

Кроме того, у Трампа хотят в тексте законопроекта заменить слово "должен" на "может", чтобы устранить обязательный характер предписаний.

Однако, говорят сотрудники Конгресса, отмена обязательного характера санкций сделает документ "беззубым" при том, что Трамп и так уже имеет возможность вводить санкции по своему усмотрению.

Соавтор законопроекта от Демократической партии сенатор Ричард Блюменталь подтвердил частные переговоры с Белым домом, но отказался их комментировать.

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Между тем, представитель Белого дома отметил, что Конституция "наделяет президента полномочиями вести дипломатию с иностранными государствами, и любой пакет санкций должен обеспечивать полную гибкость для того, чтобы президент продолжал проводить желаемую внешнюю политику".

Издание напомнило, что Грэм публично заявлял, что планирует внести некоторые изменения в законопроект, в частности добавить формулировку, позволяющую изъять страны, оказывающие военную или экономическую помощь Украине. Такое положение направлено на защиту европейских союзников Украины от 500-процентных пошлин, которые предусматривает законопроект для любой страны, покупающей российские нефть, газ, уран и другие продукты.

Однако, отмечается, Грэм пока публично не одобрил изменения, к которым его подталкивает администрация Трампа.