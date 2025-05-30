"Ударить по экономике Путина". Сенаторы США в Киеве раскрыли детали санкционного законопроекта

В Киев 30 мая прибыли сенаторы США республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль, рассказавшие о возможности введения 500% тарифов на российские нефтетовары и газ.
Главные тезисы
- Сенаторы США предложили законопроект с введением 500% тарифов на российские нефтетовары и газ для изоляции России.
- Инициатива направлена на прекращение войны в Украине и требует серьезных мирных переговоров с участием России.
- Линдси Грэм и Ричард Блументаль подчеркнули необходимость давления на Россию и поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.
Грэм и Блументаль прибыли в Киев
В Киев приехали сенаторы США, республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль — авторы законопроекта о введении 500% тарифов на российские нефтепродукты, газ и уран, закупаемые другими странами, в частности, Китаем и Индией.
Сообщается, что этот законопроект получил поддержку более 80 из 100 сенаторов, и целью изолировать Россию.
Республиканец Линдси Грэм отметил, что около 70% российских нефтепродуктов идут в Индию и Китай. Он сообщил, что после Киева он собирается посетить Париж и Германию.
Сенаторы подчеркнули, что в случае, если Путин не согласится на серьезные мирные переговоры по прекращению войны в Украине, эти санкции могут быть введены.
Есть возможность: либо заключить соглашение о мире, либо продолжать войну. Если Владимир Путин остановит эти ужасающие удары по Украине, то война закончится. Если Украина прекратит, не станет Украины.
Кроме этого, сенаторы также посетили возвращенных из России украинских детей. Они подчеркнули, что похищение детей и удары по гражданским является страшными преступлениями России.
Он отметил, что Россия только имитирует дипломатию, готовя новые наступления и ежедневно обстреливая украинские города, отказываясь от каких-либо предложений о прекращении.
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