Одеяла вместо оружия. Сенатор Грэм припомнил особенности помощи США Украине в 2014 году

В 2014 году США ограничились лишь предоставлением гуманитарной помощи для Украины. Однако сейчас есть возможность сделать то, что тогда не было сделано. Об этом заявил сенатор-республиканец США Линдси Грэм во время Мюнхенской конференции.

Сенатор Грэм припомнил особенности помощи США Украине в 2014 году

Что мы сделали не так в 2014 году? Мы не давали Украине оружие, мы давали им одеяла. У нас не было политики предоставления вам того, что было необходимо для защиты. Мы ничего не говорили о последствиях возможного вторжения.

Он отметил, что тогда Америка упустила шанс интегрировать свою экономику, а также провести переговоры по минералам.

То, что стоило сделать еще в 2014 году, мы можем сделать хотя бы сейчас.

Заметим, что в плане победы Украины, представленном партнерами, был пункт относительно украинских ископаемых. Украина предлагает партнерам, в частности США, вкладывать средства в добычу редкоземельных металлов, залежи которых есть в Украине.

США уже разработали соглашение о партнерстве для Украины по редкоземельным металлам. Министр финансов США Скотт Бессент передал ее украинской стороне. Поделиться

Украина доработала проект соглашения, его уже передали представителям США. В украинской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности отметили, что американская сторона попросила время до 17.00, чтобы поработать с проектом.

По данным западных медиа, по соглашению Украина предоставит США редкоземельные металлы на 500 млрд дол. Это будет считаться оплатой за военную помощь, предоставленную Украине.

Напомним, что в Украине есть залежи графита, урана, титана и лития. Эти редкоземельные металлы стратегически ценны.