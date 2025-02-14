Ковдри замість зброї. Сенатор Грем пригадав особливості допомоги США Україні у 2014 році

У 2014 році США обмежились лише наданням гуманітарної допомоги для України. Однак зараз є можливість зробити те, що не було зроблено тоді. Про це заявив сенатор-республіканець США Ліндсі Грем під час Мюнхенської конференції.

Сенатор Грем пригадав особливості допомоги США Україні у 2014 році

Що ми зробили не так у 2014 році? Ми не давали Україні зброї, ми давали їм ковдри. У нас не було політики надання вам того, що було необхідне для захисту. Ми нічого не говорили про наслідки можливого вторгнення.

Він зауважив, що тоді Америка втратила шанс інтегрувати свою економіку, а також провести переговори щодо мінералів.

Те, що варто було зробити ще у 2014 році, ми можемо зробити хоча б зараз.

Зауважимо, що у плані перемоги України, який представили партнерами, був пункт щодо українських копалин. Україна пропонує партнерам, зокрема США, вкладати кошти у видобуток рідкісноземельних металів, поклади яких є в Україні.

США вже розробили угоду про партнерство для України щодо рідкісноземельних металів. Міністр фінансів США Скот Бессент передав її українській стороні. Поширити

Україна доопрацювала проєкт угоди, його вже передали представникам США. В українській делегації на Мюнхенській конференції з безпеки зазначили, що американська сторона попросила час до 17:00, щоб попрацювати з проєктом.

За даними західних медіа, за угодою Україна надасть США рідкісноземельні метали на 500 млрд дол. Це вважатиметься оплатою за військову допомогу, надану Україні.

Нагадаємо, що в Україні є поклади графіту, урану, титану і літію. Ці рідкісноземельні метали є стратегічно цінними.