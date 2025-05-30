"Вдарити по економіці Путіна". Сенатори США у Києві розкрили деталі санкційного законопроєкту

До Києва 30 травня прибули сенатори США республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль, які розповіли про можливість введення 500% тарифів на російські нафтотовари та газ.
Головні тези:
- Сенатори Ліндсі Грем та Річард Блументаль пропонують законопроєкт з введенням 500% тарифів на російські нафтотовари та газ.
- Ініціатива має на меті ізолювати Росію та вимагає серйозних мирних переговорів щодо припинення війни в Україні.
- Сенатори наголосили на необхідності тиску на Росію та підтримці України у боротьбі проти російської агресії.
Грем і Блументаль прибули до Києва
До Києва приїхали сенатори США, республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль — автори законопроєкту про запровадження 500% тарифів на російські нафтопродукти, газ та уран, що закуповуються іншими країнами, зокрема Китаєм та Індією.
Повідомляється, що цей законопроєкт отримав підтримку понад 80 зі 100 сенаторів, і має на меті ізолювати Росію.
Республіканець Ліндсі Грем зазначив, що близько 70% російських нафтопродуктів ідуть до Індії і Китаю. Він повідомив, що після Києва, він збирається відвідати Париж та Німеччину.
Сенатори наголосили, що у разі, якщо Путін не погодиться на серйозні мирні переговори щодо припинення війни в Україні, ці санкції можуть бути введені.
Є можливість: або укласти угоду про мир, або продовжувати війну. Якщо Володимир Путін зупинить ці жахливі удари по Україні, війна закінчиться. Якщо Україна припинить — не стане України.
Окрім цього сенатори також відвідали повернених з Росії українських дітей. Вони підкреслили, що викрадення дітей та удари по цивільних є страшними злочинами Росії. Обидва політики заявили, що Росія — країна-терорист, яка воює не з армією, а з цивільним населенням України.
Він зазначив, що Росія лише імітує дипломатію, готуючи нові наступи та щодня обстрілюючи українські міста, відмовляючись від будь-яких пропозицій про припинення.
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