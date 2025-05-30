"Вдарити по економіці Путіна". Сенатори США у Києві розкрили деталі санкційного законопроєкту
Категорія
Політика
Дата публікації

"Вдарити по економіці Путіна". Сенатори США у Києві розкрили деталі санкційного законопроєкту

Грем
Джерело:  Еспресо

До Києва 30 травня прибули сенатори США республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль, які розповіли про можливість введення 500% тарифів на російські нафтотовари та газ.

Головні тези:

  • Сенатори Ліндсі Грем та Річард Блументаль пропонують законопроєкт з введенням 500% тарифів на російські нафтотовари та газ.
  • Ініціатива має на меті ізолювати Росію та вимагає серйозних мирних переговорів щодо припинення війни в Україні.
  • Сенатори наголосили на необхідності тиску на Росію та підтримці України у боротьбі проти російської агресії.

Грем і Блументаль прибули до Києва

До Києва приїхали сенатори США, республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль — автори законопроєкту про запровадження 500% тарифів на російські нафтопродукти, газ та уран, що закуповуються іншими країнами, зокрема Китаєм та Індією.

Повідомляється, що цей законопроєкт отримав підтримку понад 80 зі 100 сенаторів, і має на меті ізолювати Росію.

Республіканець Ліндсі Грем зазначив, що близько 70% російських нафтопродуктів ідуть до Індії і Китаю. Він повідомив, що після Києва, він збирається відвідати Париж та Німеччину.

Ми обговоримо зниження цінової межі європейським союзникам, так ми вдаримо по економіці Путіна. Так ми підвищимо наше виробництво із союзниками, і знизимо цінову межу партнерам.

Сенатори наголосили, що у разі, якщо Путін не погодиться на серйозні мирні переговори щодо припинення війни в Україні, ці санкції можуть бути введені.

Є можливість: або укласти угоду про мир, або продовжувати війну. Якщо Володимир Путін зупинить ці жахливі удари по Україні, війна закінчиться. Якщо Україна припинить — не стане України.

Окрім цього сенатори також відвідали повернених з Росії українських дітей. Вони підкреслили, що викрадення дітей та удари по цивільних є страшними злочинами Росії. Обидва політики заявили, що Росія — країна-терорист, яка воює не з армією, а з цивільним населенням України.

Президент Володимир Зеленський подякував за візит Ліндсі Грему та демократ Річарду Блументалю у час, коли Україні "найбільше потрібна координація зусиль для наближення гідного й тривалого миру".

Він зазначив, що Росія лише імітує дипломатію, готуючи нові наступи та щодня обстрілюючи українські міста, відмовляючись від будь-яких пропозицій про припинення.

Тому додатковий тиск потрібен. І я вдячний за ініціативу — двопартійний законопроєкт про санкції, який підтримують уже 82 сенатори. Обговорили це та інші важелі, які можемо застосувати, щоб примусити Росію до миру. Продовжимо працювати над цим разом.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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