Сенатор Грем закликав конклав розглянути кандидатуру Трампа на посаду Папи Римського

Американський сенатор Ліндсі Грем закликав конклав "зберігати відкритість до можливості", аби президент США Дональд Трамп став новим Папою Римським, оскільки ця комбінація "має багато переваг".
Головні тези:
- Cенатор Грем відреагував на коментарі Трампа, що він хотів би стати понтифіком.
- Грем заявив, що був радий почути ідею Трампа стати наступним Папою Римським.
Сенатор Грем пропонує конклаву кандидатуру Трампа
Про це він написав у соцмережі Х.
Таким чином сенатор відреагував на коментарі Трампа, що він хотів би стати понтифіком на запитання журналістки, кого той хотів би бачити на цій посаді після смерті Франциска.
У мене немає якихось переваг. Маю сказати, що в нас є кардинал із Нью-Йорка, який дуже хороший, тож побачимо, як воно буде, — додав потім президент США.
Однак Грем заявив, що був радий почути ідею Трампа стати наступним Папою Римським.
I was excited to hear that President Trump is open to the idea of being the next Pope. This would truly be a dark horse candidate, but I would ask the papal conclave and Catholic faithful to keep an open mind about this possibility!— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) April 29, 2025
The first Pope-U.S. President combination has… pic.twitter.com/MM9vE5Uvzb
7 травня римо-католицькі кардинали вперше зустрінуться на таємному конклаві для обрання нового Папи Римського у Ватикані.
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