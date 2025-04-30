Сенатор Грем закликав конклав розглянути кандидатуру Трампа на посаду Папи Римського
Категорія
Політика
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Сенатор Грем закликав конклав розглянути кандидатуру Трампа на посаду Папи Римського

Трамп
Джерело:  online.ua

Американський сенатор Ліндсі Грем закликав конклав "зберігати відкритість до можливості", аби президент США Дональд Трамп став новим Папою Римським, оскільки ця комбінація "має багато переваг".

Головні тези:

  • Cенатор Грем відреагував на коментарі Трампа, що він хотів би стати понтифіком.
  • Грем заявив, що був радий почути ідею Трампа стати наступним Папою Римським.

Сенатор Грем пропонує конклаву кандидатуру Трампа

Про це він написав у соцмережі Х.

Таким чином сенатор відреагував на коментарі Трампа, що він хотів би стати понтифіком на запитання журналістки, кого той хотів би бачити на цій посаді після смерті Франциска.

У мене немає якихось переваг. Маю сказати, що в нас є кардинал із Нью-Йорка, який дуже хороший, тож побачимо, як воно буде, — додав потім президент США.

Однак Грем заявив, що був радий почути ідею Трампа стати наступним Папою Римським.

Але я просив би папський конклав і католицьких вірян зберігати відкритість щодо цієї можливості! Перша комбінація Папа-президент США має багато переваг.

Ліндсі Грем

Ліндсі Грем

Сенатор

7 травня римо-католицькі кардинали вперше зустрінуться на таємному конклаві для обрання нового Папи Римського у Ватикані.

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