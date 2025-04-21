У Ватикані вранці 21 квітня помер Папа Римський Франциск. Понтифіку було 88 років.
Головні тези:
- Папа Римський Франциск помер у Ватикані у віці 88 років.
- Його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві.
- Під час хвороби Папа переніс переливання крові та вентиляцію легенів.
Помер Папа Римський
Про це повідомили у Ватикані з посиланням на кардинала Кевіна Фаррелла.
За його словами, Папа помер о 7:35 ранку.
Нещодавно понтифік переніс важку хворобу, під час якої йому робили переливання крові та вентиляцію легенів.
Через критичний стан його лікарі навіть розглядали можливість припинити лікування, щоб дозволити йому піти з життя у спокої.
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