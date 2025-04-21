Папа Римський Франциск помер у Ватикані
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Папа Римський Франциск помер у Ватикані

Папа Римський
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Джерело:  online.ua

У Ватикані вранці 21 квітня помер Папа Римський Франциск. Понтифіку було 88 років.

Головні тези:

  • Папа Римський Франциск помер у Ватикані у віці 88 років.
  • Його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві.
  • Під час хвороби Папа переніс переливання крові та вентиляцію легенів.

Помер Папа Римський

Про це повідомили у Ватикані з посиланням на кардинала Кевіна Фаррелла.

За його словами, Папа помер о 7:35 ранку.

Все його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві. Він вчив нас жити цінностями Євангелія з вірністю, відвагою та вселенською любов'ю, особливо на користь найбідніших та найбільш маргіналізованих. З безмежною вдячністю за його приклад як справжнього учня Господа Ісуса, ми віддаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Триєдиного Бога.

Нещодавно понтифік переніс важку хворобу, під час якої йому робили переливання крові та вентиляцію легенів.

Через критичний стан його лікарі навіть розглядали можливість припинити лікування, щоб дозволити йому піти з життя у спокої.

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