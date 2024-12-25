Папа Римський звернувся до українців з нагоди Різдва

Папа Римський Франциск у традиційному посланні з нагоди Різдва Христового не забув згадати про загарбницьку війну Росії проти України. Понтифік закликавши до її завершення та до переговорів про справедливий мир.

Про що говорив Папа Римський

Варто звернути увагу на те, що згадці про повномасштабну російську агресію проти України Франциск присвятив два речення свого різдвяного послання.

Нехай же змовкне зброя у багатостраждальній Україні! Нехай же вистачить відваги відчинити двері для переговорів і жестів діалогу та зустрічі, щоб досягти справедливого і тривалого миру. Франциск Папа Римський

Трохи більше уваги понтифік приділив подіям на Близькому Сході, де теж побажав "замовкнути зброї".

За його словами, потрібно зробити все можливе заради звільнення заручників і надання допомоги "населенню, виснаженому голодом і війною".

Як уже згадувалося раніше, кілька днів тому в недільній молитві напередодні Різдва Франциск закликав до припинення вогню у всіх зонах бойових дій, засудивши жорстокість бомбардувань шкіл і лікарень в Україні та Газі.

Зеленський також звернувся до українців

Ввечері 24 грудня глава держави звернув увагу на те, що Україна вже вдруге святкує Різдво в одну дату — як одна велика сім'я, одна країна.

Вже вдруге в сучасній історії Різдво об'єднує всіх українців. Сьогодні ми стоїмо пліч-о-пліч. І ми не загубимося. Чи особисто, чи в думках, ми вітатимемо один одного, подзвонимо батькам, поцілуватимемо дітей, обіймемо рідних і пам'ятаємо тих, кому дорогий. Очно, здалеку, або в наших серцях — українці сьогодні разом. І поки ми це робимо, зло не має шансів. Володимир Зеленський Президент України

На переконання українського лідера, ця єдність і тепло одне до одного втілюють справжній дух Різдва — неповторну атмосферу, яку ми збережемо в собі та поділимося з оточуючими.