Папа Римський звернувся до українців з нагоди Різдва

Папа Римський Франциск у традиційному посланні з нагоди Різдва Христового не забув згадати про загарбницьку війну Росії проти України. Понтифік закликавши до її завершення та до переговорів про справедливий мир.
Головні тези:
- У своєму посланні Франциск висловив підтримку українському народу.
- Президент України Володимир Зеленський також звернувся до українців з нагоди Різдва, нагадавши про важливість єдності в ці важкі часи.
Про що говорив Папа Римський
Варто звернути увагу на те, що згадці про повномасштабну російську агресію проти України Франциск присвятив два речення свого різдвяного послання.
Трохи більше уваги понтифік приділив подіям на Близькому Сході, де теж побажав "замовкнути зброї".
За його словами, потрібно зробити все можливе заради звільнення заручників і надання допомоги "населенню, виснаженому голодом і війною".
Як уже згадувалося раніше, кілька днів тому в недільній молитві напередодні Різдва Франциск закликав до припинення вогню у всіх зонах бойових дій, засудивши жорстокість бомбардувань шкіл і лікарень в Україні та Газі.
Зеленський також звернувся до українців
Ввечері 24 грудня глава держави звернув увагу на те, що Україна вже вдруге святкує Різдво в одну дату — як одна велика сім'я, одна країна.
На переконання українського лідера, ця єдність і тепло одне до одного втілюють справжній дух Різдва — неповторну атмосферу, яку ми збережемо в собі та поділимося з оточуючими.
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