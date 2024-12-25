Папа Римский обратился к украинцам по случаю Рождества

Папа Римский Франциск в традиционном послании по случаю Рождества Христова не забыл вспомнить о захватнической войне России против Украины. Понтифик призывал к ее завершению и переговорам о справедливом мире.
Главные тезисы
- В своем послании Франциск выразил поддержку украинскому народу.
- Президент Украины Владимир Зеленский также обратился к украинцам по случаю Рождества, напомнив о важности единства в эти трудные времена.
О чем говорил Папа Римский
Следует обратить внимание на то, что упоминанию о полномасштабной российской агрессии против Украины Франциск посвятил два предложения своего рождественского послания.
Чуть больше внимания понтифик уделил событиям на Ближнем Востоке, где тоже пожелал, чтобы "оружие замолчало".
По его словам, нужно сделать все возможное ради освобождения заложников и оказания помощи "населению, истощенному голодом и войной".
Как уже упоминалось ранее, несколько дней назад в воскресной молитве в канун Рождества Франциск призвал к прекращению огня во всех зонах боевых действий, осудив жестокость бомбардировок школ и больниц в Украине и Газе.
Зеленский также обратился к украинцам
Вечером 24 декабря глава государства обратил внимание на то, что Украина уже во второй раз отмечает Рождество в одну дату — как одна большая семья, одна страна.
По мнению украинского лидера, это единство и тепло друг к другу воплощают настоящий дух Рождества — неповторимую атмосферу, которую мы сохраним в себе и поделимся с окружающими.
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