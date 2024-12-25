Папа Римский обратился к украинцам по случаю Рождества
Категория
Мир
Дата публикации

Папа Римский обратился к украинцам по случаю Рождества

Папа Римский
Читати українською
Источник:  Vatican News

Папа Римский Франциск в традиционном послании по случаю Рождества Христова не забыл вспомнить о захватнической войне России против Украины. Понтифик призывал к ее завершению и переговорам о справедливом мире.

Главные тезисы

  • В своем послании Франциск выразил поддержку украинскому народу.
  • Президент Украины Владимир Зеленский также обратился к украинцам по случаю Рождества, напомнив о важности единства в эти трудные времена.

О чем говорил Папа Римский

Следует обратить внимание на то, что упоминанию о полномасштабной российской агрессии против Украины Франциск посвятил два предложения своего рождественского послания.

Пусть же замолчит оружие в многострадальной Украине! Пусть же хватит отваги открыть двери для переговоров и жестов диалога и встречи, чтобы достичь справедливого и длительного мира

Франциск

Франциск

Папа Римский

Чуть больше внимания понтифик уделил событиям на Ближнем Востоке, где тоже пожелал, чтобы "оружие замолчало".

По его словам, нужно сделать все возможное ради освобождения заложников и оказания помощи "населению, истощенному голодом и войной".

Как уже упоминалось ранее, несколько дней назад в воскресной молитве в канун Рождества Франциск призвал к прекращению огня во всех зонах боевых действий, осудив жестокость бомбардировок школ и больниц в Украине и Газе.

Зеленский также обратился к украинцам

Вечером 24 декабря глава государства обратил внимание на то, что Украина уже во второй раз отмечает Рождество в одну дату — как одна большая семья, одна страна.

Уже во второй раз в современной истории Рождество объединяет всех украинцев. Сегодня мы стоим бок о бок. И мы не потеряемся. И лично, и мысленно мы будем поздравлять друг друга, позвоним родителям, поцелуей детей, обнимем родных. Очно, издалека или в наших сердцах — украинцы сегодня вместе. И пока мы это делаем, у зла нет шансов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По мнению украинского лидера, это единство и тепло друг к другу воплощают настоящий дух Рождества — неповторимую атмосферу, которую мы сохраним в себе и поделимся с окружающими.

Счастливого Рождества всем вам!

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Чего ждать от Путина до возвращения Трампа — прогноз эксперта
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ запустила по Харькову 12 ракет — часть города без отопления
Игорь Терехов
РФ запустила по Харькову 12 ракет — часть города без отопления
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Санта-Клаус начал свое путешествие — за его маршрутом можно следить онлайн
Санта-Клаус начал свое путешествие — за его маршрутом можно следить онлайн

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?