Папа Римский обратился к украинцам по случаю Рождества

Папа Римский Франциск в традиционном послании по случаю Рождества Христова не забыл вспомнить о захватнической войне России против Украины. Понтифик призывал к ее завершению и переговорам о справедливом мире.

О чем говорил Папа Римский

Следует обратить внимание на то, что упоминанию о полномасштабной российской агрессии против Украины Франциск посвятил два предложения своего рождественского послания.

Пусть же замолчит оружие в многострадальной Украине! Пусть же хватит отваги открыть двери для переговоров и жестов диалога и встречи, чтобы достичь справедливого и длительного мира Франциск Папа Римский

Чуть больше внимания понтифик уделил событиям на Ближнем Востоке, где тоже пожелал, чтобы "оружие замолчало".

По его словам, нужно сделать все возможное ради освобождения заложников и оказания помощи "населению, истощенному голодом и войной".

Как уже упоминалось ранее, несколько дней назад в воскресной молитве в канун Рождества Франциск призвал к прекращению огня во всех зонах боевых действий, осудив жестокость бомбардировок школ и больниц в Украине и Газе.

Зеленский также обратился к украинцам

Вечером 24 декабря глава государства обратил внимание на то, что Украина уже во второй раз отмечает Рождество в одну дату — как одна большая семья, одна страна.

Уже во второй раз в современной истории Рождество объединяет всех украинцев. Сегодня мы стоим бок о бок. И мы не потеряемся. И лично, и мысленно мы будем поздравлять друг друга, позвоним родителям, поцелуей детей, обнимем родных. Очно, издалека или в наших сердцах — украинцы сегодня вместе. И пока мы это делаем, у зла нет шансов. Владимир Зеленский Президент Украины

По мнению украинского лидера, это единство и тепло друг к другу воплощают настоящий дух Рождества — неповторимую атмосферу, которую мы сохраним в себе и поделимся с окружающими.