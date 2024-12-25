Санта-Клаус начал свое путешествие — за его маршрутом можно следить онлайн

В преддверии Рождества Санта Клаус традиционно отправился из своего дома на Северном полюсе, чтобы доставить подарки детям по всему миру.

Как проходит путешествие Санты

Как отмечается, его волшебные сани, запряженные девятью оленями, среди которых и знаменитый Рудольф с красным носом, стартовали в 11:00 по местному времени.

Санта начинает свое путешествие от линии смены дат в Тихом океане и двигается на запад. Первыми его приветствуют острова южного Тихого океана, после чего он направляется в Новую Зеландию, Австралию, Японию, Азию, Африку, Европу, Северную и Южную Америку.

Фото — www.flightradar24.com

Однако погодные условия могут повлиять на маршрут, делая его путешествие непредсказуемым, отмечают в НОРАД. Поделиться

Отследить волшебный полет Санты можно на специальном сайте NORAD Tracks Santa или на Flightradar . Для этого используются радиолокационные станции, спутники и даже истребители.

Традиция следить за маршрутом Санты появилась в 1955 году благодаря ошибке в телефонном номере, указанном в рекламном объявлении.

Военные решили поддержать эту идею, и с 1958 года НОРАД ежегодно сообщает о путешествии Санты, прибавляя праздничное настроение с помощью современных технологий.

Санта каждый год дарит миллиарды подарков, успевая побывать в большинстве стран мира. Его кругосветное путешествие стало символом рождественского чуда, объединяющего миллионы детей и взрослых по всему миру.

В Британии обнаружили старейшее в мире письмо Санта-Клауса

Письмо авторства 5-летней девочки из Истборна на юго-восточном побережье Англии было случайно найдено в книге, подаренной благотворительным магазином Oxfam в 1999 году.

Среди списка подарков, которые девочка просит у Санты:

кусок ленты и мяч для ее кошки KittyKins,

игрушечные уточки и цыплята,

чулки.