Санта-Клаус начал свое путешествие — за его маршрутом можно следить онлайн

В преддверии Рождества Санта Клаус традиционно отправился из своего дома на Северном полюсе, чтобы доставить подарки детям по всему миру.
Главные тезисы
- Санта-Клаус начал свое путешествие, чтобы доставить подарки детям по всему миру: от Тихого океана в Северную и Южную Америку.
- Норад уже с 1958 года следит за маршрутом Санты в реальном времени, используя радиолокационные станции, спутники и истребители.
- Традиция слежки за Сантой началась из-за ошибки в телефонном номере в 1955 году, а с тех пор стала символом рождественского чуда для миллионов детей и взрослых.
- На древнейшем в мире письме Санте девочка из Великобритании просит для своего кота и себя игрушки и чулки, напоминая о магии Рождества.
- Санта совершает кругосветное путешествие, даря миллиарды подарков и принеся радость и веру в чудо в рождественские праздники по всему миру.
Как проходит путешествие Санты
Как отмечается, его волшебные сани, запряженные девятью оленями, среди которых и знаменитый Рудольф с красным носом, стартовали в 11:00 по местному времени.
Санта начинает свое путешествие от линии смены дат в Тихом океане и двигается на запад. Первыми его приветствуют острова южного Тихого океана, после чего он направляется в Новую Зеландию, Австралию, Японию, Азию, Африку, Европу, Северную и Южную Америку.
Отследить волшебный полет Санты можно на специальном сайте NORAD Tracks Santa или на Flightradar . Для этого используются радиолокационные станции, спутники и даже истребители.
Традиция следить за маршрутом Санты появилась в 1955 году благодаря ошибке в телефонном номере, указанном в рекламном объявлении.
Военные решили поддержать эту идею, и с 1958 года НОРАД ежегодно сообщает о путешествии Санты, прибавляя праздничное настроение с помощью современных технологий.
Санта каждый год дарит миллиарды подарков, успевая побывать в большинстве стран мира. Его кругосветное путешествие стало символом рождественского чуда, объединяющего миллионы детей и взрослых по всему миру.
В Британии обнаружили старейшее в мире письмо Санта-Клауса
Письмо авторства 5-летней девочки из Истборна на юго-восточном побережье Англии было случайно найдено в книге, подаренной благотворительным магазином Oxfam в 1999 году.
Среди списка подарков, которые девочка просит у Санты:
кусок ленты и мяч для ее кошки KittyKins,
игрушечные уточки и цыплята,
чулки.
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