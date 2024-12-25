Санта-Клаус начал свое путешествие — за его маршрутом можно следить онлайн
Категория
Культура
Дата публикации

Санта-Клаус начал свое путешествие — за его маршрутом можно следить онлайн

Санта-Клаус начал свое путешествие — за его маршрутом можно следить онлайн
Читати українською
Источник:  online.ua

В преддверии Рождества Санта Клаус традиционно отправился из своего дома на Северном полюсе, чтобы доставить подарки детям по всему миру.

Главные тезисы

  • Санта-Клаус начал свое путешествие, чтобы доставить подарки детям по всему миру: от Тихого океана в Северную и Южную Америку.
  • Норад уже с 1958 года следит за маршрутом Санты в реальном времени, используя радиолокационные станции, спутники и истребители.
  • Традиция слежки за Сантой началась из-за ошибки в телефонном номере в 1955 году, а с тех пор стала символом рождественского чуда для миллионов детей и взрослых.
  • На древнейшем в мире письме Санте девочка из Великобритании просит для своего кота и себя игрушки и чулки, напоминая о магии Рождества.
  • Санта совершает кругосветное путешествие, даря миллиарды подарков и принеся радость и веру в чудо в рождественские праздники по всему миру.

Как проходит путешествие Санты

Как отмечается, его волшебные сани, запряженные девятью оленями, среди которых и знаменитый Рудольф с красным носом, стартовали в 11:00 по местному времени.

Санта начинает свое путешествие от линии смены дат в Тихом океане и двигается на запад. Первыми его приветствуют острова южного Тихого океана, после чего он направляется в Новую Зеландию, Австралию, Японию, Азию, Африку, Европу, Северную и Южную Америку.

Фото — www.flightradar24.com

Однако погодные условия могут повлиять на маршрут, делая его путешествие непредсказуемым, отмечают в НОРАД.

Отследить волшебный полет Санты можно на специальном сайте NORAD Tracks Santa или на Flightradar . Для этого используются радиолокационные станции, спутники и даже истребители.

Традиция следить за маршрутом Санты появилась в 1955 году благодаря ошибке в телефонном номере, указанном в рекламном объявлении.

Военные решили поддержать эту идею, и с 1958 года НОРАД ежегодно сообщает о путешествии Санты, прибавляя праздничное настроение с помощью современных технологий.

Санта каждый год дарит миллиарды подарков, успевая побывать в большинстве стран мира. Его кругосветное путешествие стало символом рождественского чуда, объединяющего миллионы детей и взрослых по всему миру.

В Британии обнаружили старейшее в мире письмо Санта-Клауса

Письмо авторства 5-летней девочки из Истборна на юго-восточном побережье Англии было случайно найдено в книге, подаренной благотворительным магазином Oxfam в 1999 году.

Среди списка подарков, которые девочка просит у Санты:

  • кусок ленты и мяч для ее кошки KittyKins,

  • игрушечные уточки и цыплята,

  • чулки.

Дорогой Санта, когда вы придете к нам на Сочельник, принесите нам, пожалуйста, маленьких игрушечных уточек и цыплят в подарок, а также чулки, как вы принесли нам в прошлом году. На этот раз вы увидите, что висит дополнительный чулок. Это для KittyKins, она хотела бы кусочек ленты и мяча. С любовью и поцелуями от нас обоих. Ваша Марджори, — говорится в письме.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Принес не те подарки: в Германии мальчик пожаловался в полицию на Санта-Клауса
Принес не те подарки: в Германии мальчик пожаловался в полицию на Санта-Клауса
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
В США Санта Клаусу подарили необычайную способность из-за пандемии COVID-19
В США Санта Клаусу подарили необычайную способность из-за пандемии COVID-19
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Лидер Scorpions Клаус Майне похвалил украинцев и жестко обратился к россиянам
Лидер Scorpions Клаус Майне похвалил украинцев и жестко обратился к россиянам

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?