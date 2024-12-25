Санта-Клаус розпочав свою подорож — за його маршрутом можна стежити онлайн

Напередодні Різдва Санта Клаус традиційно вирушив зі свого дому на Північному полюсі, щоб доставити подарунки дітям у всьому світі. Як і щороку, Об’єднане командування повітряно-космічної оборони Північної Америки стежить за маршрутом Санти в реальному часі.

Як проходить подорож Санти

Як зазначається, його чарівні сани, запряжені дев’ятьма оленями, серед яких і знаменитий Рудольф із червоним носом, стартували об 11:00 за місцевим часом.

Санта починає свою мандрівку від лінії зміни дат у Тихому океані й рухається на захід. Першими його вітають острови південного Тихого океану, після чого він прямує до Нової Зеландії, Австралії, Японії, Азії, Африки, Європи, Північної та Південної Америки.

Фото — www.flightradar24.com

Проте погодні умови можуть вплинути на маршрут, роблячи його подорож непередбачуваною, — зазначають у НОРАД. Поширити

Відстежити чарівний політ Санти можна на спеціальному сайті NORAD Tracks Santa або на Flightradar. Для цього використовуються радіолокаційні станції, супутники та навіть винищувачі.

Традиція стежити за маршрутом Санти з’явилася у 1955 році завдяки помилці в телефонному номері, вказаному в рекламному оголошенні. Замість Санти діти дзвонили до штабу командування ППО континентальної частини США (попередника НОРАД).

Військові вирішили підтримати цю ідею, і з 1958 року НОРАД щорічно повідомляє про подорож Санти, додаючи святковий настрій за допомогою сучасних технологій.

Санта щороку дарує мільярди подарунків, встигаючи побувати у більшості країн світу. Його навколосвітня подорож стала символом різдвяного дива, яке об’єднує мільйони дітей і дорослих по всьому світу.

В Британії виявили найстаріший у світі лист Санта-Клаусу

Лист авторства 5-річної дівчинки з Істборна на південно-східному узбережжі Англії був випадково знайдений у книзі, яку подарували благодійному магазину Oxfam у 1999 році.

Серед списку подарунків, які дівчинка просить у Санти:

шматок стрічки та м'яч для її кота KittyKins,

іграшкові качечки і курчата,

панчохи.