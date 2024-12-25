Санта-Клаус розпочав свою подорож — за його маршрутом можна стежити онлайн

Напередодні Різдва Санта Клаус традиційно вирушив зі свого дому на Північному полюсі, щоб доставити подарунки дітям у всьому світі. Як і щороку, Об’єднане командування повітряно-космічної оборони Північної Америки стежить за маршрутом Санти в реальному часі.
Головні тези:
- Санта-Клаус розпочав свою подорож, щоб доставити подарунки дітям по всьому світу: від Тихого океану до Північної та Південної Америки.
- НОРАД вже з 1958 року стежить за маршрутом Санти в реальному часі, використовуючи радіолокаційні станції, супутники та винищувачі.
- Традиція стеження за Сантою почалася через помилку в телефонному номері у 1955 році, а відтоді стала символом різдвяного дива для мільйонів дітей та дорослих.
- На найдавнішому у світі листі до Санти дівчинка з Великої Британії просить для свого кота та себе іграшки та панчохи, нагадуючи про магію Різдва.
- Санта робить навколосвітню подорож, даруючи мільярди подарунків та принісши радість та віру у диво у різдвяні свята по всьому світу.
Як проходить подорож Санти
Як зазначається, його чарівні сани, запряжені дев’ятьма оленями, серед яких і знаменитий Рудольф із червоним носом, стартували об 11:00 за місцевим часом.
Санта починає свою мандрівку від лінії зміни дат у Тихому океані й рухається на захід. Першими його вітають острови південного Тихого океану, після чого він прямує до Нової Зеландії, Австралії, Японії, Азії, Африки, Європи, Північної та Південної Америки.
Відстежити чарівний політ Санти можна на спеціальному сайті NORAD Tracks Santa або на Flightradar. Для цього використовуються радіолокаційні станції, супутники та навіть винищувачі.
Традиція стежити за маршрутом Санти з’явилася у 1955 році завдяки помилці в телефонному номері, вказаному в рекламному оголошенні. Замість Санти діти дзвонили до штабу командування ППО континентальної частини США (попередника НОРАД).
Військові вирішили підтримати цю ідею, і з 1958 року НОРАД щорічно повідомляє про подорож Санти, додаючи святковий настрій за допомогою сучасних технологій.
Санта щороку дарує мільярди подарунків, встигаючи побувати у більшості країн світу. Його навколосвітня подорож стала символом різдвяного дива, яке об’єднує мільйони дітей і дорослих по всьому світу.
В Британії виявили найстаріший у світі лист Санта-Клаусу
Лист авторства 5-річної дівчинки з Істборна на південно-східному узбережжі Англії був випадково знайдений у книзі, яку подарували благодійному магазину Oxfam у 1999 році.
Серед списку подарунків, які дівчинка просить у Санти:
шматок стрічки та м'яч для її кота KittyKins,
іграшкові качечки і курчата,
панчохи.
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