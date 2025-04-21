Папа Римский Франциск скончался в Ватикане
Категория
Мир
Дата публикации

Папа Римский Франциск скончался в Ватикане

Папа Римский
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В Ватикане утром 21 апреля скончался Папа Римский Франциск. Понтифику было 88 лет.

Главные тезисы

  • Папа Римский Франциск скончался в Ватикане утром 21 апреля в возрасте 88 лет.
  • Его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви, он учил верности, отваге и вселенской любви.
  • Понтифик перенес тяжелую болезнь, прошел переливание крови и вентиляцию легких, его состояние было критическим.

Умер Папа Римский

Об этом сообщили в Ватикане со ссылкой на кардинала Кевина Фаррелла.

По его словам, Папа скончался в 7:35 утра.

Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви. Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, отвагой и вселенской любовью, особенно в пользу бедных и маргинализированных. С безграничной благодарностью за его пример как настоящего ученика Господа Иисуса мы отдаем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Триединого Бога.

Недавно понтифик перенес тяжелую болезнь, во время которой ему производили переливание крови и вентиляцию легких.

Из-за критического состояния его врачи даже рассматривали возможность прекратить лечение, чтобы позволить ему уйти из жизни в покое.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Папа Римский обратился к украинцам по случаю Рождества
Папа Римский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Папа Римский впервые в истории назначит женщину руководительницей Ватикана
Папа Римский Франциск
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Не отвечайте ударом на удар. Папа Римский цинично призвал молодых украинцев прощать врагов
Папа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?