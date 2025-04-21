В Ватикане утром 21 апреля скончался Папа Римский Франциск. Понтифику было 88 лет.
Главные тезисы
- Папа Римский Франциск скончался в Ватикане утром 21 апреля в возрасте 88 лет.
- Его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви, он учил верности, отваге и вселенской любви.
- Понтифик перенес тяжелую болезнь, прошел переливание крови и вентиляцию легких, его состояние было критическим.
Умер Папа Римский
Об этом сообщили в Ватикане со ссылкой на кардинала Кевина Фаррелла.
По его словам, Папа скончался в 7:35 утра.
Недавно понтифик перенес тяжелую болезнь, во время которой ему производили переливание крови и вентиляцию легких.
Из-за критического состояния его врачи даже рассматривали возможность прекратить лечение, чтобы позволить ему уйти из жизни в покое.
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