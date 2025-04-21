Папа Римский Франциск скончался в Ватикане

Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви. Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, отвагой и вселенской любовью, особенно в пользу бедных и маргинализированных. С безграничной благодарностью за его пример как настоящего ученика Господа Иисуса мы отдаем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Триединого Бога.