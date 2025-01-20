Папа Римский Франциск планирует впервые в истории назначить сестру Раффаэллу Петрини губернатором Ватикана.
Главные тезисы
- Первое в истории назначение женщины на пост губернатора Ватикана свидетельствует о прогрессивном расширении женских лидерских ролей в церкви.
- Папа Римский Франциск отмечает, что женщины справляются лучше с обязанностями, подчеркивая важность их участия в управлении церковными структурами.
- Раффаэлла Петрини, будущий губернатор Ватикана, заменит архиепископа Фернандо Вергеса Альсагу, что станет историческим событием для святого города-государства.
Что известно о назначении Папой Римским первой в истории женщины губернатора Ватикана
С момента основания города-государства 96 лет назад губернаторами Ватикана назначались только мужчины.
Губернатор является фактическим главой правительства, управляя государством от имени Папы.
С 2021 года Петрини занимает должность генерального секретаря губернаторства Ватикана. Она заменит архиепископа Фернандо Вергеса Альсагу, которому 1 марта 2025 исполнится 80 лет.
Что известно о назначении Франциском женщин на руководящие должности в Ватикане
Папа Франциск назначил итальянскую монахиню Симону Брамбиллу первой женщиной, которая возглавит большой департамент в Ватикане.
Это ведомство является одним из важнейших в Ватикане. Официально известная как Дикастерия Институтов богопосвященной жизни и Обществ апостольской жизни, она отвечает за все религиозные ордена — от иезуитов и францисканцев до сестер Милосердия и меньших новейших движений.
Эти назначения знаменуют важный шаг в стремлении Папы Франциска придать женщинам больше лидерских ролей в управлении церковью.
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