Что известно о назначении Папой Римским первой в истории женщины губернатора Ватикана

С момента основания города-государства 96 лет назад губернаторами Ватикана назначались только мужчины.

Губернатор является фактическим главой правительства, управляя государством от имени Папы.

Работа женщин в Курии прогрессировала медленно, но эффективно... Женщины справляются лучше, чем мы, — отмечает понтифик. Поделиться

Раффаэлла Петрини

С 2021 года Петрини занимает должность генерального секретаря губернаторства Ватикана. Она заменит архиепископа Фернандо Вергеса Альсагу, которому 1 марта 2025 исполнится 80 лет.

Что известно о назначении Франциском женщин на руководящие должности в Ватикане

Папа Франциск назначил итальянскую монахиню Симону Брамбиллу первой женщиной, которая возглавит большой департамент в Ватикане.

Это ведомство является одним из важнейших в Ватикане. Официально известная как Дикастерия Институтов богопосвященной жизни и Обществ апостольской жизни, она отвечает за все религиозные ордена — от иезуитов и францисканцев до сестер Милосердия и меньших новейших движений.

Эти назначения знаменуют важный шаг в стремлении Папы Франциска придать женщинам больше лидерских ролей в управлении церковью.