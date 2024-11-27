Папа Римский призвал мир поддерживать Украину во время "тяжелой зимы"

Завершая встречу с паломниками 27 ноября, Папа Франциск попросил не забывать об украинском народе, стоящем на пороге тяжелой зимы. Понтифик обратился к детям, присутствующим на аудиенции, с просьбой молиться о своих сверстниках в Украине. С призывом к солидарности в этом ключе он обратился к полякам.
Главные тезисы
- Папа Римский призвал мировое сообщество поддерживать украинцев во время тяжелой зимы и проявлять солидарность
- Он выступил за свободу молиться в церкви, осудил запрет деятельности УПЦ МП на Украине и поддержал право на религиозные убеждения
- Понтифик также призвал молиться за мир в Святой Земле и поддерживать тех, кто страдает от последствий войны
- Адвент был отмечен как время особенной молитвы и поддержки украинцев, страдающих от холода и войны
- Папа Римский выступает против запрета УПЦ МП в Украине, подчеркивая важность свободы вероисповедания
Папа Римский призвал поддерживать украинцев во время тяжелой зимы
На сложные условия, в которых украинцы готовятся пережить следующую зиму, указал Папа Франциск в конце всеобщей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане.
Поздравляя в конце встречи с паломниками молодежь, больных, пожилых и молодоженов, Папа Франциск напомнил, что начинается Адвент, период приготовления к Рождеству.
Поощряю всех пережить это время Адвенту как насыщенный период с внимательной молитвой и горящей надеждой.
Также Папа Римский призвал молиться о мире в Святой Земле.
И молимся также о мире в Святой Земле. Чтобы наступил мир. Люди очень страдают. Все вместе молимся о мире.
Поздравляя польских паломников, Святейший Отец попросил: «Будьте милосердными и миротворцами, поддерживая тех, кто испытывает трудности и страдает по причине войны, в частности украинцев, в том, чтобы пережить зиму. Это будет тяжелая зима для Украины.
Папа Римский выступил против запрета в Украине УПЦ МП
Папа Римский Франциск заявил, что украинский закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с РФ, вроде бы запрещает людям молиться "в той церкви, которую они считают своей".
По его убеждению, человек не совершает зла, если молится. Франциск призвал разрешать тем, кто хочет молиться, делать это "в той Церкви, которую они считают своей".
Пожалуйста, пусть ни одна христианская Церковь не будет отменена прямо или косвенно: Церкви нельзя трогать, подытожил Папа Римский.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-