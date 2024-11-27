Папа Римский призвал мир поддерживать Украину во время "тяжелой зимы"

Завершая встречу с паломниками 27 ноября, Папа Франциск попросил не забывать об украинском народе, стоящем на пороге тяжелой зимы. Понтифик обратился к детям, присутствующим на аудиенции, с просьбой молиться о своих сверстниках в Украине. С призывом к солидарности в этом ключе он обратился к полякам.

Папа Римский призвал поддерживать украинцев во время тяжелой зимы

На сложные условия, в которых украинцы готовятся пережить следующую зиму, указал Папа Франциск в конце всеобщей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане.

Поздравляя в конце встречи с паломниками молодежь, больных, пожилых и молодоженов, Папа Франциск напомнил, что начинается Адвент, период приготовления к Рождеству.

Поощряю всех пережить это время Адвенту как насыщенный период с внимательной молитвой и горящей надеждой.

И не будем забывать мученический украинский народ. Он очень страдает. Подумайте об украинских детях и подростках, которые в этот период страдают, без отопления среди очень суровой зимы. Молитесь о них. Франциск Папа Римский

Также Папа Римский призвал молиться о мире в Святой Земле.

И молимся также о мире в Святой Земле. Чтобы наступил мир. Люди очень страдают. Все вместе молимся о мире.

Поздравляя польских паломников, Святейший Отец попросил: «Будьте милосердными и миротворцами, поддерживая тех, кто испытывает трудности и страдает по причине войны, в частности украинцев, в том, чтобы пережить зиму. Это будет тяжелая зима для Украины.

Папа Римский выступил против запрета в Украине УПЦ МП

Папа Римский Франциск заявил, что украинский закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с РФ, вроде бы запрещает людям молиться "в той церкви, которую они считают своей".

Я продолжаю с скорбью следить за боевыми действиями в Украине и Российской Федерации, и, думая о законах, принятых в последнее время в Украине, я боюсь за свободу молящихся, потому что тот, кто по-настоящему молится, всегда молится за всех, — говорится в заявлении понтифика. Поделиться

По его убеждению, человек не совершает зла, если молится. Франциск призвал разрешать тем, кто хочет молиться, делать это "в той Церкви, которую они считают своей".