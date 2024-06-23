Папа Римский встал на защиту митрополитов-предателей Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Папа Римский встал на защиту митрополитов-предателей Украины

Папа Римский
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Источник:  online.ua

Из-под домашнего ареста освобожден митрополит Тульчинский и Брацлавский УПЦ МП Ионафан (в мире – Анатолий Елецких), обвиняемый в Украине в оправдывании агрессии РФ.

Главные тезисы

  • Папа Римский способствовал освобождению митрополита-изменника Украины по просьбе патриарха Кирилла.
  • Зеленский обсудил с Папой Римским украинскую Формулу мира и сложную ситуацию в стране.
  • Слова Папы Франциска о "белом флаге" вызвали резкую реакцию украинцев и европейцев.
  • Осуждение российской агрессии и содействие в урегулировании конфликта – главные направления сотрудничества между Украиной и Ватиканом.

Папа Римский Франциск способствовал освобождению митрополита-изменника Украины

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ с ссылкой на отдел внешних церковных связей РПЦ.

В ближайшее время Ионафан, включенный в список идущих на обмен военнопленных врагов, прибудет в Москву.

По словам главы Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, Папа Римский Франциск способствовал освобождению митрополита по просьбе патриарха Кирилла.

Владыку Ионафана уволили из-за вмешательства Папы Франциска по просьбе Святейшего. Папа Франциск работает и над освобождением других архиереев, – сказал он.

Зеленский обсудил с Папой Римским украинскую Формулу мира перед Глобальным саммитом

Зеленский подробно проинформировал понтифика о последствиях российской агрессии против Украины, российском воздушном терроре и сложной ситуации в энергетике.

Стороны обсудили украинскую "формулу мира", роль Святого Престола в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины, а также ожидания от Глобального саммита мира.

Среди прочего президент отметил усилия Ватикана по возвращению домой похищенных Россией украинских детей.

Что известно о словах Франциска о "белом флаге"

9 марта в интервью RSI Папа Римский Франциск заявил, что тем, кто "терпит поражение", "нужно иметь смелость вести переговоры". Понтифик призвал к переговорам и отметил, что "сильнее тот, кто имеет отвагу белого флага".

В Ватикане позже объяснили, что папа Франциск использовал образ белого флага, поскольку его предложил интервьюер. Понтифик (как отметил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни) имел в виду перемирие, а не капитуляцию.

Слова Папы Римского вызвали резкую реакцию как на Украине, так и в странах Европы.

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