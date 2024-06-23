Папа Римский встал на защиту митрополитов-предателей Украины

Из-под домашнего ареста освобожден митрополит Тульчинский и Брацлавский УПЦ МП Ионафан (в мире – Анатолий Елецких), обвиняемый в Украине в оправдывании агрессии РФ.
Главные тезисы
- Папа Римский способствовал освобождению митрополита-изменника Украины по просьбе патриарха Кирилла.
- Зеленский обсудил с Папой Римским украинскую Формулу мира и сложную ситуацию в стране.
- Слова Папы Франциска о "белом флаге" вызвали резкую реакцию украинцев и европейцев.
- Осуждение российской агрессии и содействие в урегулировании конфликта – главные направления сотрудничества между Украиной и Ватиканом.
Папа Римский Франциск способствовал освобождению митрополита-изменника Украины
Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ с ссылкой на отдел внешних церковных связей РПЦ.
В ближайшее время Ионафан, включенный в список идущих на обмен военнопленных врагов, прибудет в Москву.
По словам главы Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, Папа Римский Франциск способствовал освобождению митрополита по просьбе патриарха Кирилла.
Зеленский обсудил с Папой Римским украинскую Формулу мира перед Глобальным саммитом
Зеленский подробно проинформировал понтифика о последствиях российской агрессии против Украины, российском воздушном терроре и сложной ситуации в энергетике.
Стороны обсудили украинскую "формулу мира", роль Святого Престола в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины, а также ожидания от Глобального саммита мира.
Среди прочего президент отметил усилия Ватикана по возвращению домой похищенных Россией украинских детей.
Что известно о словах Франциска о "белом флаге"
9 марта в интервью RSI Папа Римский Франциск заявил, что тем, кто "терпит поражение", "нужно иметь смелость вести переговоры". Понтифик призвал к переговорам и отметил, что "сильнее тот, кто имеет отвагу белого флага".
Слова Папы Римского вызвали резкую реакцию как на Украине, так и в странах Европы.
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