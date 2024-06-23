Папа Римський став на захист митрополитів-зрадників України

Із-під домашнього арешту звільнено митрополита Тульчинського та Брацлавського УПЦ МП Іонафана (у миру – Анатолій Єлецьких), якого в Україні звинувачують у виправдовуванні агресії РФ.
Головні тези:
- Папа Римський сприяв звільненню митрополита-зрадника України на прохання патріарха Кирила.
- Зеленський обговорив з Папою Римським українську Формулу миру та складну ситуацію у країні.
- Слова Папи Франциска про “білий прапор” викликали різку реакцію українців та європейців.
- Засудження російської агресії та сприяння у врегулюванні конфлікту - головні напрямки співпраці між Україною та Ватиканом.
Папа Римський Франциск сприяв звільненню митрополита-зрадника України
Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на відділ зовнішніх церковних зв’язків РПЦ.
Найближчим часом Іонафан, якого було включено до списку військовополонених ворогів, що ідуть на обмін, прибуде до Москви.
За словами очільника Всесвітньої спілки старовірів Леоніда Севастьянова, Папа Римський Франциск сприяв звільненню митрополита на прохання патріарха Кирила.
Зеленський обговорив з Папою Римським українську Формулу миру перед Глобальним самітом
Зеленський детально поінформував понтифіка про наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор та складну ситуацію в енергетиці.
Також сторони обговорили українську "формулу миру", роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України, а також очікування від Глобального саміту миру.
Серед іншого президент відзначив зусилля Ватикану щодо повернення додому викрадених Росією українських дітей.
Що відомо про слова Франциска про "білий прапор"
9 березня в інтерв'ю RSI Папа Римський Франциск заявив, що тим, хто "зазнає поразки", "потрібно мати сміливість вести переговори". Понтифік закликав до перемовин та зазначив, що "сильніший той, хто має відвагу білого прапора".
Слова Папи Римського викликали різку реакцію як в Україні, так і в країнах Європи.
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