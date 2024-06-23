Папа Римський став на захист митрополитів-зрадників України

Із-під домашнього арешту звільнено митрополита Тульчинського та Брацлавського УПЦ МП Іонафана (у миру – Анатолій Єлецьких), якого в Україні звинувачують у виправдовуванні агресії РФ.

Папа Римський Франциск сприяв звільненню митрополита-зрадника України

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на відділ зовнішніх церковних зв’язків РПЦ.

Найближчим часом Іонафан, якого було включено до списку військовополонених ворогів, що ідуть на обмін, прибуде до Москви.

За словами очільника Всесвітньої спілки старовірів Леоніда Севастьянова, Папа Римський Франциск сприяв звільненню митрополита на прохання патріарха Кирила.

Владику Іонафана звільнили через втручання Папи Франциска на прохання Святішого. Папа Франциск працює і над визволенням інших архієреїв, — сказав він. Поширити

Зеленський обговорив з Папою Римським українську Формулу миру перед Глобальним самітом

Зеленський детально поінформував понтифіка про наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор та складну ситуацію в енергетиці.

Також сторони обговорили українську "формулу миру", роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України, а також очікування від Глобального саміту миру.

Серед іншого президент відзначив зусилля Ватикану щодо повернення додому викрадених Росією українських дітей.

Що відомо про слова Франциска про "білий прапор"

9 березня в інтерв'ю RSI Папа Римський Франциск заявив, що тим, хто "зазнає поразки", "потрібно мати сміливість вести переговори". Понтифік закликав до перемовин та зазначив, що "сильніший той, хто має відвагу білого прапора".

У Ватикані пізніше пояснили, що папа Франциск використав образ білого прапора, оскільки його запропонував інтерв'юер. Понтифік (як наголосив офіційний представник Ватикану Маттео Бруні) мав на увазі перемир'я, а не капітуляцію. Поширити

Слова Папи Римського викликали різку реакцію як в Україні, так і в країнах Європи.