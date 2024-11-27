Папа Римський закликав світ підтримувати Україну під час "суворої зими"

Завершуючи зустріч з паломниками 27 листопада, Папа Франциск попросив не забувати про український народ, який стоїть на порозі важкої зими. Понтифік звернувся до дітей, присутніх на аудієнції, з проханням молитися за своїх однолітків в Україні. З закликом до солідарності в цьому ключі він звернувся також і до поляків.

Папа Римський закликав підтримувати українців під час важкої зими

На складні умови, в яких українці готуються пережити наступну зиму, вказав Папа Франциск наприкінці загальної аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані.

Вітаючи наприкінці зустрічі з паломниками молодь, хворих, похилих віком і молодят, Папа Франциск нагадав, що розпочинається Адвент, період приготування до Різдва.

Заохочую всіх пережити цей час Адвенту як насичений період з пильною молитвою та палаючою надією.

І не забуваймо мученицький український народ. Він дуже страждає. Подумайте про українських дітей і підлітків, які в цей період страждають, без опалення серед дуже суворої зими. Моліться за них. Франциск Папа Римський

Також Папа Римський закликав молитися за мир у Святій Землі.

І молімося також за мир у Святій Землі. Щоб настав мир. Люди дуже страждають. Всі разом молімося за мир.

Вітаючи польських прочан, Святіший Отець попросив: «Будьте милосердними та миротворцями, підтримуючи тих, хто переживає труднощі та страждає з причини війни, зокрема українців, у тому, щоби пережити зиму. Це буде важка зима для України».

Папа Римський виступив проти заборони в Україні УПЦ МП

Папа Римський Франциск заявив, що український закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із РФ, начебто забороняє людям молитися “в тій церкві, яку вони вважають своєю”.

Я продовжую зі скорботою стежити за бойовими діями в Україні та Російській Федерації, і, думаючи про закони, ухвалені останнім часом в Україні, я боюся за свободу тих, хто молиться, тому що той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх, — ідеться в заяві понтифіка. Поширити

За його переконанням, людина не чинить зла, якщо молиться. Франциск закликав дозволяти тим, хто хоче молитися, робити це "в тій Церкві, яку вони вважають своєю".