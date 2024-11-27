Папа Римський закликав світ підтримувати Україну під час "суворої зими"
Категорія
Світ
Дата публікації

Папа Римський закликав світ підтримувати Україну під час "суворої зими"

Папа Римський
Джерело:  Vatican News

Завершуючи зустріч з паломниками 27 листопада, Папа Франциск попросив не забувати про український народ, який стоїть на порозі важкої зими. Понтифік звернувся до дітей, присутніх на аудієнції, з проханням молитися за своїх однолітків в Україні. З закликом до солідарності в цьому ключі він звернувся також і до поляків.

Головні тези:

  • Папа Римський закликав світ проявляти солідарність з українцями та підтримувати їх під час складних зимових умов.
  • Він закликав молитися за український народ, особливо за дітей та підлітків, які страждають у цей період.
  • Папа Франциск виступив проти заборони в Україні УПЦ МП, підтримуючи право людей молитися у своїй церкві.
  • Він також закликав молитися за мир у Святій Землі та проявляти милосердя та підтримку тим, хто страждає від наслідків війни.
  • Папа Римський підкреслив важливість свободи вибору й можливості молитися у церкві за власними переконаннями.

Папа Римський закликав підтримувати українців під час важкої зими

На складні умови, в яких українці готуються пережити наступну зиму, вказав Папа Франциск наприкінці загальної аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані.

Вітаючи наприкінці зустрічі з паломниками молодь, хворих, похилих віком і молодят, Папа Франциск нагадав, що розпочинається Адвент, період приготування до Різдва.

Заохочую всіх пережити цей час Адвенту як насичений період з пильною молитвою та палаючою надією.

І не забуваймо мученицький український народ. Він дуже страждає. Подумайте про українських дітей і підлітків, які в цей період страждають, без опалення серед дуже суворої зими. Моліться за них.

Франциск

Франциск

Папа Римський

Також Папа Римський закликав молитися за мир у Святій Землі.

І молімося також за мир у Святій Землі. Щоб настав мир. Люди дуже страждають. Всі разом молімося за мир.

Вітаючи польських прочан, Святіший Отець попросив: «Будьте милосердними та миротворцями, підтримуючи тих, хто переживає труднощі та страждає з причини війни, зокрема українців, у тому, щоби пережити зиму. Це буде важка зима для України».

Папа Римський виступив проти заборони в Україні УПЦ МП

Папа Римський Франциск заявив, що український закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із РФ, начебто забороняє людям молитися “в тій церкві, яку вони вважають своєю”.

Я продовжую зі скорботою стежити за бойовими діями в Україні та Російській Федерації, і, думаючи про закони, ухвалені останнім часом в Україні, я боюся за свободу тих, хто молиться, тому що той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх, — ідеться в заяві понтифіка.

За його переконанням, людина не чинить зла, якщо молиться. Франциск закликав дозволяти тим, хто хоче молитися, робити це "в тій Церкві, яку вони вважають своєю".

Будь ласка, нехай жодна християнська Церква не буде скасована прямо чи опосередковано: Церкви не можна чіпати, — підсумував Папа Римський.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Папа Римський звернувся до України та РФ щодо обміну полонених
папа римський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Папа Римський став на захист митрополитів-зрадників України
Папа Римьский Франциск
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Папа Римський виступив з проросійською заявою щодо заборони в Україні УПЦ МП
Папа Римський виступив з проросійською заявою щодо заборони в Україні УПЦ МП

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?