Папа Римський закликав світ підтримувати Україну під час "суворої зими"

Завершуючи зустріч з паломниками 27 листопада, Папа Франциск попросив не забувати про український народ, який стоїть на порозі важкої зими. Понтифік звернувся до дітей, присутніх на аудієнції, з проханням молитися за своїх однолітків в Україні. З закликом до солідарності в цьому ключі він звернувся також і до поляків.
Головні тези:
- Папа Римський закликав світ проявляти солідарність з українцями та підтримувати їх під час складних зимових умов.
- Він закликав молитися за український народ, особливо за дітей та підлітків, які страждають у цей період.
- Папа Франциск виступив проти заборони в Україні УПЦ МП, підтримуючи право людей молитися у своїй церкві.
- Він також закликав молитися за мир у Святій Землі та проявляти милосердя та підтримку тим, хто страждає від наслідків війни.
- Папа Римський підкреслив важливість свободи вибору й можливості молитися у церкві за власними переконаннями.
Папа Римський закликав підтримувати українців під час важкої зими
На складні умови, в яких українці готуються пережити наступну зиму, вказав Папа Франциск наприкінці загальної аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані.
Вітаючи наприкінці зустрічі з паломниками молодь, хворих, похилих віком і молодят, Папа Франциск нагадав, що розпочинається Адвент, період приготування до Різдва.
Заохочую всіх пережити цей час Адвенту як насичений період з пильною молитвою та палаючою надією.
Також Папа Римський закликав молитися за мир у Святій Землі.
І молімося також за мир у Святій Землі. Щоб настав мир. Люди дуже страждають. Всі разом молімося за мир.
Вітаючи польських прочан, Святіший Отець попросив: «Будьте милосердними та миротворцями, підтримуючи тих, хто переживає труднощі та страждає з причини війни, зокрема українців, у тому, щоби пережити зиму. Це буде важка зима для України».
Папа Римський виступив проти заборони в Україні УПЦ МП
Папа Римський Франциск заявив, що український закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із РФ, начебто забороняє людям молитися “в тій церкві, яку вони вважають своєю”.
За його переконанням, людина не чинить зла, якщо молиться. Франциск закликав дозволяти тим, хто хоче молитися, робити це "в тій Церкві, яку вони вважають своєю".
Будь ласка, нехай жодна християнська Церква не буде скасована прямо чи опосередковано: Церкви не можна чіпати, — підсумував Папа Римський.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-