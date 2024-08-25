Папа Римський виступив з проросійською заявою щодо заборони в Україні УПЦ МП

Папа Римський Франциск заявив, що український закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із РФ, начебто забороняє людям молитися “в тій церкві, яку вони вважають своєю”.

Папа Римський виступив проти заборони в Україні релігійних установ, пов’язаних із РФ

Я продовжую зі скорботою стежити за бойовими діями в Україні та Російській Федерації, і, думаючи про закони, ухвалені останнім часом в Україні, я боюся за свободу тих, хто молиться, тому що той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх, — ідеться в заяві понтифіка. Поширити

За його переконанням, людина не чинить зла, якщо молиться. Франциск закликав дозволяти тим, хто хоче молитися, робити це "в тій Церкві, яку вони вважають своєю".

Будь ласка, нехай жодна християнська Церква не буде скасована прямо чи опосередковано: Церкви не можна чіпати, — підсумував Папа Римський. Поширити

Що цьому передувало

24 серпня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Закон передбачає заборону Російської православної церкви (РПЦ) як релігійної організації.

Після того, як закон набере чинності, українським церквам, які підозрюють у співпраці з РПЦ, буде надано дев'ять місяців для розриву зв'язків.

23 серпня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Також, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт про заборону Московської церкви, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.