Папа Римський виступив з проросійською заявою щодо заборони в Україні УПЦ МП

Папа Римський Франциск заявив, що український закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із РФ, начебто забороняє людям молитися “в тій церкві, яку вони вважають своєю”.
Головні тези:
- Папа Римський виступив проти закону про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із РФ, в Україні.
- Він закликав дозволяти молитву у будь-якій церкві, яку вірянин вважає своєю, наголосивши на важливості свободи віросповідання.
- Президентом України підписаний законопроект про заборону діяльності релігійних організацій, що мають зв’язки з РФ.
- Закон передбачає заборону Російської православної церкви як релігійної організації в Україні.
- Українським церквам, які співпрацюють з РПЦ, надано дев'ять місяців для розриву зв'язків після набрання законом чинності.
Папа Римський виступив проти заборони в Україні релігійних установ, пов’язаних із РФ
За його переконанням, людина не чинить зла, якщо молиться. Франциск закликав дозволяти тим, хто хоче молитися, робити це "в тій Церкві, яку вони вважають своєю".
Що цьому передувало
24 серпня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.
Закон передбачає заборону Російської православної церкви (РПЦ) як релігійної організації.
Після того, як закон набере чинності, українським церквам, які підозрюють у співпраці з РПЦ, буде надано дев'ять місяців для розриву зв'язків.
23 серпня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.
Також, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт про заборону Московської церкви, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.
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