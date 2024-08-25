Папа Римский выступил с пророссийским заявлением о запрете в Украине УПЦ МП

Папа Римский Франциск заявил, что украинский закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с РФ, вроде бы запрещает людям молиться "в той церкви, которую они считают своей".
Главные тезисы
- Папа Римский выступил против запрета на деятельность УПЦ МП в Украине, поддерживая свободу вероисповедания.
- Он подчеркнул, что человек не совершает зла, если молится, и призвал к сохранению церковной свободы.
- Президент и Верховная Рада Украины подписали закон о запрете на религиозные организации, связанные с Россией, включая РПЦ и УПЦ МП.
- Папа Франциск призвал не трогать христианские Церкви и поддержал право каждого на молитву в своей церкви.
- Украинским церквям, по предложению закона, предоставлено девять месяцев для разрыва связей с Русской православной церковью.
Папа Римский выступил против запрета в Украине религиозных учреждений, связанных с РФ
По его убеждению, человек не совершает зла, если молится. Франциск призвал разрешать тем, кто хочет молиться, делать это "в той Церкви, которую они считают своей".
Что этому предшествовало
24 августа президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 8371 о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, имеющих руководящий центр в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.
Закон предусматривает запрет Русской православной церкви (РПЦ) как религиозной организации.
После вступления закона в силу украинским церквям, подозревающим в сотрудничестве с РПЦ, будет предоставлено девять месяцев для разрыва связей.
23 августа спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект № 8371 о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, имеющих руководящий центр в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.
Также Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект о запрете Московской церкви, работающей в Украине под брендом УПЦ МП.
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