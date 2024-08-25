Папа Римский выступил с пророссийским заявлением о запрете в Украине УПЦ МП

Папа Римский Франциск заявил, что украинский закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с РФ, вроде бы запрещает людям молиться "в той церкви, которую они считают своей".

Папа Римский выступил против запрета в Украине религиозных учреждений, связанных с РФ

Я продолжаю с скорбью следить за боевыми действиями в Украине и Российской Федерации, и, думая о законах, принятых в последнее время в Украине, я боюсь за свободу молящихся, потому что тот, кто по-настоящему молится, всегда молится за всех, — говорится в заявлении понтифика. Поделиться

По его убеждению, человек не совершает зла, если молится. Франциск призвал разрешать тем, кто хочет молиться, делать это "в той Церкви, которую они считают своей".

Пожалуйста, пусть ни одна христианская Церковь не будет отменена прямо или косвенно: Церкви нельзя трогать, подытожил Папа Римский. Поделиться

Что этому предшествовало

24 августа президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 8371 о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, имеющих руководящий центр в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

Закон предусматривает запрет Русской православной церкви (РПЦ) как религиозной организации.

После вступления закона в силу украинским церквям, подозревающим в сотрудничестве с РПЦ, будет предоставлено девять месяцев для разрыва связей.

23 августа спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект № 8371 о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, имеющих руководящий центр в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

Также Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект о запрете Московской церкви, работающей в Украине под брендом УПЦ МП.