Що відомо про призначення Папою Римським першої в історії жінки губернатора Ватикану

З моменту заснування міста-держави 96 років тому губернаторами Ватикану призначались лише чоловіки.

Губернатор є фактичним главою уряду, керуючи державою від імені Папи.

Робота жінок у Курії прогресувала повільно, але ефективно...Жінки справляються краще, ніж ми, — наголошує понтифік. Поширити

Раффаелла Петріні

З 2021 року Петріні обіймає посаду генерального секретаря губернаторства Ватикану. Вона замінить архієпископа Фернандо Вергеса Альсагу, якому 1 березня 2025 року виповниться 80 років.

Що відомо про призначення Франциском жінок на керівні посади у Ватикані

Папа Франциск призначив італійську монахиню Сімону Брамбіллу першою жінкою, яка очолить великий департамент у Ватикані.

Це відомство є одним з найважливіших у Ватикані. Офіційно відоме як Дикастерія Інститутів богопосвяченого життя та Товариств апостольського життя, воно відповідає за всі релігійні ордени — від єзуїтів і францисканців до сестер Милосердя і менших новітніх рухів.

Ці призначення знаменують собою важливий крок у прагненні Папи Франциска надати жінкам більше лідерських ролей в управлінні церквою.