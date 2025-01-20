Папа Римський Франциск планує вперше в історії призначити сестру Раффаеллу Петріні губернатором Ватикану.
Головні тези:
- Жінка вперше в історії стане керівницею Ватикану, що свідчить про прогресивне розширення жіночих лідерських ролей у церкві.
- Раффаелла Петріні обійме посаду губернатора Ватикану, після успішного досвіду на посаді генерального секретаря губернаторства.
- Призначення жінки на цю посаду відзначає важливий крок у забезпеченні більшої рівності та представленості жінок у керівництві церкви.
- Папа Франциск раніше також зазначав, що жінки справляються краще у виконанні своїх обов'язків, що підкреслює важливість їхньої участі в управлінні церковними структурами.
Що відомо про призначення Папою Римським першої в історії жінки губернатора Ватикану
З моменту заснування міста-держави 96 років тому губернаторами Ватикану призначались лише чоловіки.
Губернатор є фактичним главою уряду, керуючи державою від імені Папи.
З 2021 року Петріні обіймає посаду генерального секретаря губернаторства Ватикану. Вона замінить архієпископа Фернандо Вергеса Альсагу, якому 1 березня 2025 року виповниться 80 років.
Що відомо про призначення Франциском жінок на керівні посади у Ватикані
Папа Франциск призначив італійську монахиню Сімону Брамбіллу першою жінкою, яка очолить великий департамент у Ватикані.
Це відомство є одним з найважливіших у Ватикані. Офіційно відоме як Дикастерія Інститутів богопосвяченого життя та Товариств апостольського життя, воно відповідає за всі релігійні ордени — від єзуїтів і францисканців до сестер Милосердя і менших новітніх рухів.
Ці призначення знаменують собою важливий крок у прагненні Папи Франциска надати жінкам більше лідерських ролей в управлінні церквою.
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