Папа Римський вперше в історії призначить жінку керівницею Ватикану
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Папа Римський вперше в історії призначить жінку керівницею Ватикану

Папа Римський Франциск
Джерело:  Vatican News

Папа Римський Франциск планує вперше в історії призначити сестру Раффаеллу Петріні губернатором Ватикану.

Головні тези:

  • Жінка вперше в історії стане керівницею Ватикану, що свідчить про прогресивне розширення жіночих лідерських ролей у церкві.
  • Раффаелла Петріні обійме посаду губернатора Ватикану, після успішного досвіду на посаді генерального секретаря губернаторства.
  • Призначення жінки на цю посаду відзначає важливий крок у забезпеченні більшої рівності та представленості жінок у керівництві церкви.
  • Папа Франциск раніше також зазначав, що жінки справляються краще у виконанні своїх обов'язків, що підкреслює важливість їхньої участі в управлінні церковними структурами.

Що відомо про призначення Папою Римським першої в історії жінки губернатора Ватикану

З моменту заснування міста-держави 96 років тому губернаторами Ватикану призначались лише чоловіки.

Губернатор є фактичним главою уряду, керуючи державою від імені Папи.

Робота жінок у Курії прогресувала повільно, але ефективно...Жінки справляються краще, ніж ми, — наголошує понтифік.

Папа Римський вперше в історії призначить жінку губернатором Ватикану
Раффаелла Петріні 

З 2021 року Петріні обіймає посаду генерального секретаря губернаторства Ватикану. Вона замінить архієпископа Фернандо Вергеса Альсагу, якому 1 березня 2025 року виповниться 80 років.

Що відомо про призначення Франциском жінок на керівні посади у Ватикані

Папа Франциск призначив італійську монахиню Сімону Брамбіллу першою жінкою, яка очолить великий департамент у Ватикані.

Це відомство є одним з найважливіших у Ватикані. Офіційно відоме як Дикастерія Інститутів богопосвяченого життя та Товариств апостольського життя, воно відповідає за всі релігійні ордени — від єзуїтів і францисканців до сестер Милосердя і менших новітніх рухів.

Ці призначення знаменують собою важливий крок у прагненні Папи Франциска надати жінкам більше лідерських ролей в управлінні церквою.

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