Не отвечайте ударом на удар. Папа Римский цинично призвал молодых украинцев прощать врагов
Категория
Мир
Дата публикации

Не отвечайте ударом на удар. Папа Римский цинично призвал молодых украинцев прощать врагов

Папа
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Источник:  Vatican News

Папа Римский Франциск обратился к украинской молодежи с неоднозначным призывом прощать и противостоять желанию "ответить ударом на удар" ради мира.

Главные тезисы

  • Папа Римский Франциск цинично обратился к украинской молодежи с призывом прощать врагов и стремиться к миру.
  • Понтифик подчеркнул значение диалога как лекарства для строительства мира.
  • Прощение и диалог — ключевые элементы для обеспечения мира и противодействия войнам.

Франциск цинично призвал молодых украинцев прощать россиян

Об этом он заявил во время видеоконференции с украинской молодежью.

Во время мероприятия понтифик прочитал молитву и ответил на вопросы украинцев, проживающих в Украине и за ее пределами.

Первой к главе католической церкви обратилась 21-летняя учительница из Ужгорода Илиана Добра. Девушка поинтересовалась мнением Папы Франциска о том, стоит ли умирать за свою родину и как в условиях войны поддерживать веру в защиту жизни.

Понтифик ответил, что "лекарством есть диалог", через который "строится мир".

Сегодня значимость жизни обесценена. Большее значение, чем человеческой жизни, придают деньгам и военным позициям. Война всегда рушится. Пожалуйста, никогда не устайте от диалога с собой и даже с теми, кто противостоит нам. Это правда, что иногда диалог невозможен из-за упрямства некоторых, но мы всегда должны прилагать усилия.

Франциск

Франциск

Папа Римский

Другая украинка, 27-летняя Юлия, спросила, как можно увидеть мир, если "длится геноцид нашего народа". Глава католической церкви не ответил на это, но осудил последствия войны, вспомнив конфликт между Израилем и Газой.

Война приносит голод. Каждый вечер я звоню в приход в Газе, и они говорят мне, что часто голодают. Война не только влечет за собой голод — она убивает.

35-летняя Татьяна из Чикаго отметила, что украинские дети были вынуждены бежать от "современного Ирода" и поинтересовалась, как прощать и учить этому следующие поколения.

Мне помогает мнение: я должен простить, как меня простили. Искусство прощения нелегкое, но мы должны продолжать двигаться вперед и всегда прощать».

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