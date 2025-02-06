Не отвечайте ударом на удар. Папа Римский цинично призвал молодых украинцев прощать врагов

Папа Римский Франциск обратился к украинской молодежи с неоднозначным призывом прощать и противостоять желанию "ответить ударом на удар" ради мира.
Главные тезисы
- Папа Римский Франциск цинично обратился к украинской молодежи с призывом прощать врагов и стремиться к миру.
- Понтифик подчеркнул значение диалога как лекарства для строительства мира.
- Прощение и диалог — ключевые элементы для обеспечения мира и противодействия войнам.
Франциск цинично призвал молодых украинцев прощать россиян
Об этом он заявил во время видеоконференции с украинской молодежью.
Во время мероприятия понтифик прочитал молитву и ответил на вопросы украинцев, проживающих в Украине и за ее пределами.
Первой к главе католической церкви обратилась 21-летняя учительница из Ужгорода Илиана Добра. Девушка поинтересовалась мнением Папы Франциска о том, стоит ли умирать за свою родину и как в условиях войны поддерживать веру в защиту жизни.
Понтифик ответил, что "лекарством есть диалог", через который "строится мир".
Другая украинка, 27-летняя Юлия, спросила, как можно увидеть мир, если "длится геноцид нашего народа". Глава католической церкви не ответил на это, но осудил последствия войны, вспомнив конфликт между Израилем и Газой.
35-летняя Татьяна из Чикаго отметила, что украинские дети были вынуждены бежать от "современного Ирода" и поинтересовалась, как прощать и учить этому следующие поколения.
Мне помогает мнение: я должен простить, как меня простили. Искусство прощения нелегкое, но мы должны продолжать двигаться вперед и всегда прощать».
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